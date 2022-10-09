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Каноистка Лузан: благодаря Константину Жеваго и компании Феррэкспо мы можем представлять Украину на Олимпийских Играх

9 октября, 2022 воскресенье
19:37
Новости

Титулованная каноистка, олимпийский призер триумфально выступила на недавно проходившем в Канаде Чемпионате мира по гребле

В копилке спортсменки - три медали: два золота в личном зачете на дистанциях 1000 и 500 метров и серебро в каноэ-двойке в паре с Анастасией Четвериковой на дистанции 500 метров. Отдохнув и полностью восстановившись после осложнений со здоровьем, Людмила Лузан вернулась в родной гребной клуб ''Горняк'', что в Горишних Плавнях.

“Очень особенный город и вода здесь по-особому хороша. Всегда выходим с особым удовольствием, нравится тренироваться, чувствовать эту воду. Есть такая особенность, что после этой воды приезжаешь на соревнование – всегда легко чувствуешь себя на другой воде. Здесь вода тяжелая, поэтому на соревнованиях демонстрируешь хорошие результаты”, - делится впечатлениями Людмила.

Будущая олимпийская чемпионка родилась в Ивано-Франковске и до 14 лет занималась спортивной гимнастикой. Знакомство с каноэ было случайным. Но стало – смыслом всей ее дальнейшей жизни.

“Я не могла понять, как так: стоишь боком на воде и не падаешь? Так отлично выглядело и казалось, что очень легко. А когда села в лодку, то сразу выпала и поняла, что нужно учиться и не один день”, - вспоминает свое знакомство с каноэ чемпионка.

Через три месяца после начала тренировок Людмила уже уехала на Чемпионат Украины. Заняла там 5 место. Из-за чего в душе юной спортсменки возникли сомнения. Но на помощь пришел первый тренер – он поддержал и подтолкнул не останавливаться. С тех пор так и пошло: одерживать победы, сходить с пьедестала и забывать о медали. Двигаться дальше и не останавливаться. Именно такую Людмилу и увидел впервые Николай Мацапура – Заслуженный тренер Украины по гребле на байдарках и каноэ. Один из тех людей, которые стояли у истоков создания в Горишних Плавнях Гребного клуба ''Горняк''. На его попечении от 2016 года Людмила Лузан представляет на международных соревнованиях этот клуб и город Горишние Плавни. Идеальная спортсменка для тренера: послушная и стойкая – так характеризует Николай Мацапура подопечную, которую за четыре года подготовил и привел к олимпийскому ''серебру'' Токио - 2020.

“Она тактически грамотно, очень правильно идет по дистанции. На Чемпионате мира в финале – все сильные. А выиграют – умные. Она настолько четко раскладывает эту дистанцию на гонке, что мне нечего и прибавить. Она идет второй, третьей. Я знаю что она выиграет”, - радуется своей подопечной тренер

Все международные старты в этом году – с медалями. Людмила говорит: чувствует уверенность в том, что делает. Очень ценит всех причастных к своим результатам. Особенно тренера. Но добавляет: имеет достойные условия и большую поддержку, чтобы работать, выступать и делать это с удовольствием: “Я очень хочу поблагодарить компании Феррэкспо и Константина Жеваго за то, что нас поддерживают, дают мотивацию работать, заинтересованные в нас как в спортсменах. Это вдохновляет! Благодаря этому мы можем представлять Украину на Олимпийских играх”.

Следующий сезон – олимпийский. Первый тренировочный сбор начнется на базе НСЦ 'Конча-Заспа' уже в ближайшее время. А там – новые старты. И верим – новые победы

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