Каннский кинофестиваль откроет французская лента с Джонни Деппом
Первый полнометражный фильм Джонни Деппа со времен судебного процесса о клевете против его экс-жены Эмбер Херд был избран фильмом-открытием Каннского кинофестиваля во Франции
Об этом пишет Reuters.
Франкоязычный фильм "Жанна дю Барри" снят режиссером Майвеном, которая также стала главной героиней ленты Жанной Беку - женщиной, поднявшейся из бедности в окружение короля Людовика XV. Джонни Депп играет короля в фильме, мировая премьера которого состоится в Каннах 16 мая.
Отмечается, что актер "Пиратов Карибского моря" мало снимался в кино и телевидении после завершения судебного процесса в июне 2022 года. А ныне Джонни Депп возобновляет карьеру после победы в судебном процессе против бывшей супруги Эмбер Герд, обвинившей его в насилии.
- Детальнее о судебном процессе по иску эксдружины Джонни Деппа Эмбер Герд можно прочитать в материале Еспресо.
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