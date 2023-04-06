Каннский кинофестиваль откроет французская лента с Джонни Деппом

Об этом пишет Reuters.

Франкоязычный фильм "Жанна дю Барри" снят режиссером Майвеном, которая также стала главной героиней ленты Жанной Беку - женщиной, поднявшейся из бедности в окружение короля Людовика XV. Джонни Депп играет короля в фильме, мировая премьера которого состоится в Каннах 16 мая.

Отмечается, что актер "Пиратов Карибского моря" мало снимался в кино и телевидении после завершения судебного процесса в июне 2022 года. А ныне Джонни Депп возобновляет карьеру после победы в судебном процессе против бывшей супруги Эмбер Герд, обвинившей его в насилии.