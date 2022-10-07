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OPINION

Каннибал с вилкой

Игорь Гулик
7 октября, 2022 пятница
13:51
Мнение

Владимир Путин сам выбрал себе имидж в канун 70-летнего юбилея

На днях он провозгласил себя (кроме официального статуса президента России и неофициального – ее "царя") лидером антиколониального движения. Вполне закономерно в контексте его антизападной риторики, но совершенно неожиданно, учитывая, что РФ до сих пор сама является колониальным государством, а ее война против Украины – не что иное, как попытка восстановить утраченное правление метрополии. Как и отношения с Беларусью, полностью смиренной Москвой, превращенной в марионетку в этой позорной военной авантюре.

Но суть в том, что месседж Путина имеет конкретных адресатов – страны третьего мира. Они, кажется, до сих пор находятся в парадигме СССР,  который тратил миллиарды долларов и кучу ресурсов на экспорт "революций" и собственной модели режимов в африканских, латиноамериканских, азиатских странах и островах Океании. Эта почва – очень благоприятная для путинских манипуляций, поскольку речь идет в основном о бедных странах, развитие которых искажено не столько колониальным прошлым, как больше – неспособностью тамошних элит адекватно управлять своими обществами. Почва, на которой буйно цветут диктатуры, коррупция, непотизм и пренебрежение человеческими правами.

Оно бы ничего, но предыдущим "лидером антиколониального движения" провозглашал себя Роберт Габриэль Мугабе. Бывший президент Зимбабве, последователь маоизма, эксцентричный "левак", оставивший после себя громкие проклятия в адрес США и совершенно обнищавшую страну. Таковы последствия его "черного передела", то есть экспроприации земель белых фермеров, обоснованной борьбой с колониализмом, в результате которой ВВП страны упал наполовину на каких-то два года.

Путину нечего делить. В России уже давно все разделено им самим и их опричниками из ФСБ. И Россия упадет под бременем военных расходов и международных санкций, что бы об этом не говорили адепты импортозамещения. И вряд ли Путин доживет до возраста Мугабе (умер в 95 лет, его считали "старейшим диктатором планеты"), потому что его физический конец вряд ли будет естественным.

Возможно, он успеет взять еще несколько экзотических статусов. Но один – каннибала – за ним уже крепко закрепился. Это подметил вчера советник главы ОПУ Михаил Подоляк: "Угандийский диктатор Иди Амин называл себя владыкой всех зверей на земле, рыб в море и завоевателем Британской империи (все равно никто не мог проверить). Путин называет себя владельцем Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и украденной ЗАЭС. Найдите 10 отличий", — написал Подоляк.

Сторонник Гитлера, "победитель Америки" (объявил войну Штатам на один день, чтобы заявить о своей победе), серийный убийца (не только политических оппонентов, но и собственных жен и любовниц) и... каннибал Иди Амин стал воплощением пика бессмысленности и античеловечности диктатур, в одной шеренге со Сталиным, Пол Потом и своим кумиром Мао.

Путин, ставший в свои 70 лет достойным дополнением к этому списку, в принципе является консистенцией стремлений рядового русского плебса. Инфантильный, ленивый и беспомощный без "вождя", он никогда не был способен к созданию государства. Вполне логичен и пригоден для характеристики российского общества вывод перуанского писателя Марио Варгаса Льосы: "Худшее не то, что существуют такие человеческие отбросы, как Роберт Мугабе, а то, что голосующие за них народы выбирают и переизбирают их и делают из них "национальных героев", как поступил из Мугабе Мнангагва".

Конечно, Путин отличается от своих африканских коллег. Но то, что он "каннибал с вилкой и ножом", отнюдь не уродует его человеконенавистнической натуры. Угрожая миру ядерным оружием, он не только "повышает ставки" или занимается шантажом. Таким образом он дает понять, что готов ради "русской национальной идеи" сжечь весь мир. Ибо, в принципе, после осознания своего окончательного поражения, таким, как Путин, не свойственно думать, чем все закончится: виселицей для собственной шеи или ядерным апокалипсисом. Второй вариант даже более привлекателен для каннибала.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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