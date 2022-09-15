Каннибал и отряд насильников. Правозащитница рассказала об узниках, которых Пригожин вербует на войну в Украине
Приближенный к Кремлю российский бизнесмен и негласный руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин завербовал на войну против Украины уже около 10 тыс. заключенных
Об этом рассказала правозащитница и глава Фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
"Берут все статьи, но предпочитают, об этом Пригожин уже говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут попавших в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд.Мы знаем две истории из Саратовских зон, из ужасных абсолютно зон, там одна очень специальная.Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм.Он тоже поехал на войну ", – заметила она.
Романова обращала внимание, что Пригожин вербует заключенных не по всей России, а только в некоторых регионах. А также то, что заключенные соглашаются идти на войну не ради денег, а просто потому, что хотят выбраться из тюрьмы.
- Напомним, что недавно в социальных сетях появилось видео, где Евгений Пригожин вербует российских заключенных для войны в Украине. Сегодня он фактически признал , что лично занимается привлечением заключенных.
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