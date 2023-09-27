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Обзор

Каннабис – лекарство украинских ветеранов, (не) мертвый российский адмирал, Польша хочет экстрадиции Гунька. Акценты мировых СМИ 27 сентября

Юрий Мартынович
27 сентября, 2023 среда
09:59
Мир про Украину

В фокусе международных СМИ была информация о том, что предварительно считавшийся погибшим адмирал Черноморского флота может быть живым, также не утихает скандал в Канаде из-за аплодисментов 98-летнему украинскому ветерану Ярославу Гунько

На таких темах акцентируют международные издания на утро 27 сентября.

Жив ли адмирал Соколов

Фото: Минобороны РФ

Многие СМИ написали о том, действительно ли Украина убила российского адмирала, ведь возникает много вопросов к этой истории. Во вторник Москва обнародовала видео, якобы демонстрирующее, что командир ее Черноморского флота все еще жив, несмотря на утверждение Украины, что он погиб в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота.

"Убийство вражеского адмирала во время ракетного удара было бы переворотом для любого военного руководства, но празднование в Украине из-за гибели командующего Черноморским флотом России может оказаться недолгим. Через день после объявления о том, что адмирал был среди 34 офицеров, погибших во время удара В тылу врага, украинские чиновники во вторник признали, что может быть определенная неопределенность", - пишут журналисты The New York Times.

Заявление украинских военных о том, что сейчас "выясняется", действительно ли адмирал Виктор Соколов был убит во время удара на прошлой неделе в контролируемом Россией Крыму, прозвучало после того, как во вторник Москва опубликовала видео, на котором показано, что адмирал присутствовал на встрече раньше того дня.

"Учитывая длительную историю отказа Москвы признавать военные неудачи и проблемы с проверкой подлинности своего видео, во вторник оставалось неизвестным, был ли адмирал Соколов среди погибших во время нападения украинцев на штаб московского флота в Севастополе. Российские официальные лица не комментировали непосредственно статус офицеров и не сообщали о погибших в результате нападения", - отмечают журналисты.

На российском видео можно увидеть, как министр обороны Сергей Шойгу обсуждает обучение, которое, по его словам, Тихоокеанский флот России завершил днем раньше. Офицер, похожий на адмирала Соколова, виден на видеоэкране, якобы из другого места, но не говорит.

Интересно, что видео было отредактировано, чтобы показать неоднократное присутствие командира флота на встрече, возможно, чтобы предоставить доказательства того, что он все еще жив. На ролике видна дата 26 сентября, которая совпадает с датой в метаданных видео.

The Washington Post не обнаружила никаких признаков очевидной манипуляции в видео, но не смогла независимо проверить его подлинность.

В ответ на видео украинские силы спецопераций обнародовали заявление, в котором говорится, что в результате удара погибли 34 российских офицера, но потребуется больше информации, был ли среди них Соколов.

В главном разведывательном ведомстве Украины Главное управление разведки отказалось от комментариев.

Как каннабис может помочь украинским военным

медичний канабіс

Фото: inspired.com.ua

В BBC написали статью о том, что каннабис в центре внимания для лечения украинских ветеранов.

"В скромной киевской квартире солдаты, не выполняющие службы, собираются, чтобы покурить марихуану и на миг забыть о том, что видели. Они не хотят, чтобы их идентифицировали. Наркотик у военных не воспринимают даже здесь, вдали от фронта", - пишут британские журналисты.

Один из военных лечится от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

"Для меня марихуана полезна", - говорит он. "Без него я не могу спать. Это помогает мне расслабиться. Каждый должен иметь возможность его получить".

После 18 месяцев полномасштабной войны и восьми лет тлеющего конфликта до этого физические и психологические раны Украины глубоки, а ресурсы государства исчерпаны.

Война вызвала эпидемию боли и травм как среди солдат, так и гражданских.

В прошлом году Минздрав подсчитал, что 57% украинцев имеют риск развития ПТСР.

Но каннабис, широко доступный на улице и декриминализированный в небольших количествах для личного использования, все еще недоступен для медицинских исследований, несмотря на доказательства того, что он может помочь.

В Центре психологического здоровья и реабилитации ветеранов "Форест Глейд", недалеко от Киева, лечение имеет разные формы.

В одной комнате солдат играет в видеоигру, а врач следит за работой его мозга. В других местах есть акупунктура, физиотерапия и групповые консультации.

Но персонал говорит, что им нужно больше инструментов.

"Нашим бойцам на передовой нужно разное мощное оружие. Точно так же и у нас", - говорит директор Forest Glade Ксения Войсницына. "Нам также нужен арсенал. Чем он шире, тем эффективнее может быть наше лечение".

Госпожа Войсницына есть среди тех, кто настаивает на исследовании каннабиса, МДМА (экстази) и психоделиков, таких как псилоцибин, для лечения черепно-мозговых травм и посттравматических стрессовых расстройств.

Говорит, многие ветераны уже занимаются самолечением.

"Они принимают его не для того, чтобы кайфовать, а чтобы избавиться от беспокоящих их симптомов", — говорит она. "Конечно, они часто делают это больше, чем им нужно, но на данный момент другого пути нет. К сожалению".

Польша требует экстрадиции украинского ветерана СС, которому аплодировали в Канаде

Ярослав Гунька

Фото: из общедоступных источников

Скандал вокруг 98-летнего Ярослава Гунько, которому аплодировали в парламенте Канады во время выступления президента Владимира Зеленского, приобретает новые обороты. После заявления спикера парламента Канады, признавшего, что он виноват в этой ситуации и уже написал заявление на отставку, министр образования Польши Пшемислав Чарнек заявил , что он "принял меры" для экстрадиции Ярослава Гуньки, пишет Politico.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Энтони Рота представил Гунку как героя канадско-украинской войны, что вызвало овации парламентариев.

"Учитывая скандальные события в канадском парламенте, связанные с чествованием в присутствии президента Зеленского члена преступного нацистского формирования SS Galizien, я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу", — сказал Чарнек.

В письме в Институт национальной памяти Польши, органу, исследующему и расследующему прошлые преступления против польского народа, Чарнек попросил "срочно проверить", разыскивают ли Гуньку за преступления против поляков еврейского происхождения, добавив, что "признаки такого преступления являются основанием для обращения в Канаду с просьбой о его экстрадиции".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил СМИ, что ситуация "чрезвычайно тревожна" для Канады.

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