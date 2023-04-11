"Каникулы солидарности": Испания инициирует кампанию летнего отдыха для детей из Украины
Власти Испании инициировали кампанию по организации летних каникул для украинских детей, живших и живущих в условиях бомбардировок, как гуманитарный жест и способ напомнить о похищении несовершеннолетних Россией
Об этом в интервью The Times рассказала первая вице-премьер-министр Испании Надя Кальвиньо.
Инициатива проведения "каникул солидарности" происходит от лидера фракции социалистов и демократов в Европейском парламенте, испанки Ираце Гарсии – она, как и Кальвиньо, является членом Испанской социалистической партии.
Обе политики уже посетили Киев и провели переговоры с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцем. Тот, пишет The Times, "был полон энтузиазма". Также об организации каникул для детей говорили и в Португалии.
"Я считаю, что это отличная идея. Тем более что у нас уже есть определенный опыт приема украинских детей из Чернобыльской зоны на проживание в испанских семьях", - говорит первый вице-премьер Испании.
После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году Испания стала главным пунктом убежища для украинцев. Сто тысяч из них уже жили в стране до начала полномасштабного вторжения, а затем прибыли еще 170 тысяч, около трети из них – дети.
Кампания задумана не только как гуманитарный жест, но и как способ напомнить миру, что президент России Владимир Путин и уполномоченная РФ по защите детей Мария Львова-Белова разыскиваются Международным уголовным судом за массовую депортацию несовершеннолетних.
По некоторым оценкам Россия похитила 700 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. Украинские власти утверждают, что вернулись только 307.
- Напомним, 10 апреля 24 ребенка из Херсонской области вернулись домой. Маленькие украинцы рашисты допрашивали 13 часов и заставляли сниматься в пропагандистских роликах.
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