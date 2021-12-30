Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт "Канело" отреагировал на победу над Усиком и Фьюри в борьбе за звание лучшего боксера мира

"Канело" отреагировал на победу над Усиком и Фьюри в борьбе за звание лучшего боксера мира

30 декабря, 2021 четверг
13:00
Спорт Сауль Альварес

Мексиканец Сауль Альварес назвал огромной честью победу в борьбе за звание лучшего боксера мира 2021 по версии журнала The Ring

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Альвареса, признание самого авторитетного в мире издания о боксе служит для него дополнительной мотивацией.

"Для меня это огромная честь. Такое признание - это как дополнительная мотивация, бонус для меня. Но, главное, что мной двигает, это любовь и уважение к боксу. Чувствую себя прекрасно, ведь всегда мечтал о том, чтобы писать историю бокса. Я действительно счастлив. Это мой второй титул лучшего бойца года, но верю, что впереди еще не один", - сказал Альварес.

Он добавил, что считает своей величайшей победой в 2021 году выигрыш у Калеба Планта, благодаря которому он стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

"Бой против Планта был большим, ведь до звания абсолютного чемпиона мне не хватало только одного пояса. Но я больше насладился победой над Билли Джо Сондерсом, ведь на стадионе было более 73 тысяч болельщиков, а накануне боя он наговорил много всякого дерьма", - отметил Альварес, в 2021 году одержавший победы над турком Авени Йилдыримом, британцем Билли Джо Сондерсом и американцем Калебом Плантом.

Читайте также: Топ-7 самых громких боксерских боев 2021 года

"Канело" опередил в споре за престижную награду украинца Александра Усика, британцев Джоша Тейлора и Тайсона Фьюри и американца Теренса Кроуфорда.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Сауль Альварес признавался лучшим боксером мира в 2019 году. В прошлом году награду получили Тайсон Фьюри и Теофимо Лопес.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Бокс
Тайсон Фьюри
Сауль Альварес
Читайте также:
28 декабря, 2021 вторник
Любимого футболиста Луческу назначат спортивным директором российского клуба
Газпром
29 декабря, 2021 среда
В России заявили, что готовы увеличить поставки газа в Европу при условии долгосрочных контрактов с Газпромом
Володимир Жириновський
28 декабря, 2021 вторник
"В 4 утра": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Киев
-5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.13
    Покупка 27.13
    Продажа 27.38
  • EUR
    Покупка 30.55
    Продажа 30.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
30 декабря
16:07
COVID
Почти 1 млн инфицированных COVID-19 за сутки: системы здравоохранения разных стран на грани краха, - ВОЗ
16:03
Мария Захарова
В МИД России заявили, что Киев планирует "расстреливать" население Донбасса оружием НАТО
15:50
е-Поддержка: украинцы, подавшие заявки от 30 декабря, смогут получить деньги в 2022 году, - Минцифры
15:46
Telegram выпустил предновогоднее обновление: что изменилось
15:37
Четыре нокдауна и нокаут: The Ring назвал лучший бой 2021 года
15:37
"Южмаш" подписал контракт с США на изготовление двух первых ступеней ракет Antares
15:33
астероид
Мимо Земли 6 января пролетит астероид величиной с автобус.
15:17
верховная рада
Почти 100 ученых: Стефанчук подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при председателе ВР
15:17
Мюнхен протести
В Мюнхене прошли массовые протесты против карантинных ограничений
15:12
В УПЛ вернулся один из лучших украинских тренеров
15:10
РФ и США
На встрече 10 января Россию будет представлять заместитель Лаврова Рябков, а США - заместитель Блинкена по политическим вопросам Шерман, - МИД РФ
14:57
Конгресc США
Вашингтон не воспринимает требования безопасности Путина серьезно, - эксперт
14:49
Григорий Синченко
Удерживаемый оккупантами в ОРДО украинский политзаключенный Синченко совершил попытку самоубийства и находится в критическом состоянии, - Денисова
14:46
Применение кассовых аппаратов для ФЛП первой группы с 1 января остается добровольным, - Минфин
14:26
Станислав Шушкевич
Экс-спикер белорусского парламента Шушкевич: из-за дела против Порошенко Украина рискует потерять демократическое лидерство
14:23
россия митинг
"Ненавидите свою страну": в РФ депутат предлагает лишать критиков власти гражданства, приобретенного по праву рождения
14:17
На Харьковщине поезд столкнулся с автомобилем: один человек погиб
14:01
Укрзализныця электрифицировала около 7 км путей участка Черкассы – им. Тараса Шевченко
14:01
Тренер Уайлдера нашел рецепт победы над Усиком
13:57
Почему мы убиваем и переписываем историю – 5 книг, где (не) расскажут о наших фобиях
13:52
Петр Порошенко
Инициативная группа "Первого декабря" сделала заявление о преследованиях Порошенко
13:52
призывники
Военный призыв-2022 продлится с апреля по июнь и с октября по декабрь, - Офис президента
13:43
Террорист "ЛНР"
Руководил обстрелами по украинским позициям в Луганской области: СБУ сообщила о подозрении участнику "ЛНР"
13:38
Украинцам 31 декабря и 1 января следует ожидать потепления, осадков и штормового ветра, - синоптик Наталья Диденко
13:36
Иран ракета
Иран заявил о запуске ракеты с тремя спутниками для "исследовательской миссии"
13:31
Экс-футболиста "Динамо" погнали из итальянского клуба
13:20
ВМС Украины провели совместные учения с Францией в акватории Черного моря
13:18
PR
BankID
Украинцы могут использовать Bank ID при оформлении кредита онлайн 
13:01
Избили адвоката и препятствовали его деятельности: ДБР объявило о подозрении четырем правоохранителям
12:52
Виктор Медведчук
Кремль назвал санкции в отношении каналов окружения Медведчука "тотальной цензурой" и "зачисткой информпространства"
12:46
Саакашвили суд
Пытки и лишение права на жизнь, - Денисова о переводе Саакашвили из больницы в тюрьму
12:46
Анналена Бербок
В МИД Германии не видят скорейшего возвращения России в G7
12:25
Зеленский
Разговор Зеленского и Байдена должен стать продолжением действующего формата переговоров между Украиной и США, - ОП
12:22
Манчестер Сити
Зинченко помог "Манчестер Сити" побить рекорд чемпионата Англии
12:16
кредит
С 1 января безработные смогут получить беспроцентный кредит от государства на открытие собственного бизнеса
12:11
Индия зафиксировала резкий рост распространения COVID-19
12:08
"Отмыли" сотни млн грн на фиктивной продаже горючего: СБУ разоблачила конвертцентр
11:49
Вопросы вступления Украины в НАТО будут решаться исключительно между Киевом и Альянсом, - Маркарова
11:48
В больнице Харьковской области взорвали банкомат
11:44
Промоутер призвал Уайлдера не уходить на пенсию и нашел ему соперника
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV