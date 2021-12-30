"Канело" отреагировал на победу над Усиком и Фьюри в борьбе за звание лучшего боксера мира

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Альвареса, признание самого авторитетного в мире издания о боксе служит для него дополнительной мотивацией.

"Для меня это огромная честь. Такое признание - это как дополнительная мотивация, бонус для меня. Но, главное, что мной двигает, это любовь и уважение к боксу. Чувствую себя прекрасно, ведь всегда мечтал о том, чтобы писать историю бокса. Я действительно счастлив. Это мой второй титул лучшего бойца года, но верю, что впереди еще не один", - сказал Альварес.

Он добавил, что считает своей величайшей победой в 2021 году выигрыш у Калеба Планта, благодаря которому он стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

"Бой против Планта был большим, ведь до звания абсолютного чемпиона мне не хватало только одного пояса. Но я больше насладился победой над Билли Джо Сондерсом, ведь на стадионе было более 73 тысяч болельщиков, а накануне боя он наговорил много всякого дерьма", - отметил Альварес, в 2021 году одержавший победы над турком Авени Йилдыримом, британцем Билли Джо Сондерсом и американцем Калебом Плантом.

Читайте также: Топ-7 самых громких боксерских боев 2021 года

"Канело" опередил в споре за престижную награду украинца Александра Усика, британцев Джоша Тейлора и Тайсона Фьюри и американца Теренса Кроуфорда.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Сауль Альварес признавался лучшим боксером мира в 2019 году. В прошлом году награду получили Тайсон Фьюри и Теофимо Лопес.