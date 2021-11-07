Канело нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес нокаутировал американца Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Альварес защищал титулы чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Плант владел поясом IBF (Международной боксерской федерации).
Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира по этой весовой категории.
"Канело" лидирует в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
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Напомним, 22 сентября во время дуэли взглядов Сауль Альварес подрался с Калебом Плантом .
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