Канело нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Альварес защищал титулы чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Плант владел поясом IBF (Международной боксерской федерации).

Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира по этой весовой категории.

"Канело" лидирует в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Напомним, 22 сентября во время дуэли взглядов Сауль Альварес подрался с Калебом Плантом .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb