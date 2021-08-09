Кандидатура Терехова на выборах мэра в Харькове свидетельствует о некомпетентной региональной политике ОП, - политэксперт

Об этом на своей фейсбук-странице пишет политический эксперт Владимир Цыбулько.



По его словам, кандидат в мэры Харькова секретарь городского совета Игорь Терехов не является проукраинским, поскольку его действия получили поддержку сепаратистов. Владимир Цыбулько в подтверждение своей точки зрения приводит недавнее интервью российским государственным СМИ Дениса Пушилина, самопровозглашенного руководителя так называемой "ДНР". Пушилин похвалил Терехова за успехи в "борьбе с националистами".



"Мэром Харькова пытается стать человек, чью деятельность открыто поддерживают сепаратисты. Пушилин прямо говорит, что такие как Терехов дают ему надежду в отношении регионов "оставшейся части Украины". Все это выглядит очень печально и тревожно", - пишет политэксперт.



Владимир Цыбулько напоминает, что в 2014 году, сразу после Майдана, Игорь Терехов был непосредственным организатором митинга в Харькове, на который пришли люди с российскими флагами. Поэтому, "очевидно, Пушилин видит в Терехове своего единомышленника".



По мнению эксперта, ситуация тем более позорна для руководства государства, поскольку в поддержку кандидатуры Терехова на выборах мэра Харькова неоднократно прямо высказывался заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, ответственный в ОП именно за региональную политику. Такая работа топ-чиновника, пишет Владимир Цыбулько, "начинает создавать реальные риски для национальной безопасности".



Кирилл Тимошенко очень положительно оценил работу Игоря Терехова в должности секретаря городского совета Харькова и исполняющего обязанности городского головы в своем интервью украинскому изданию журнала "Форбс", которое вышло 4 августа. За два дня до появления этого материала, на сайте российского агентства РИА-Новости было опубликовано интервью Дениса Пушилина с его похвальными отзывами в адрес Игоря Терехова.



Внеочередные выборы харьковского городского головы Харькова назначены на 31 октября. Официально избирательная кампания не стартовала, но на текущее время есть два очевидных кандидата на пост мэра Харькова - секретарь городского совета Игорь Терехов и Михаил Добкин, который уже возглавлял Харьков в 2006-2010 годах.