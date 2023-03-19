Кандидатура Рябкина на должность посла в КНР является довольно удачным выбором, - китаевед Ефремов
Для Китая важно иметь послом государства в стране человека, работавшего на многих должностях и завершившего текущую карьеру на уровне министра
Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов.
"Подбор кандидатуры посла в Китай длился очень долго. Мне кажется, вышли на неплохой результат. Для китайцев очень важна статусность человека, которого к нему присылают. Им очень важно иметь неформальные контакты в украинской внутриполитической среде и в бизнес-среде. Для этого всегда подбирают человека, который имеет большой опыт и работал на многих должностях и завершил текущую карьеру на уровне министра", - отметил он.
По мнению Ефремова, выбор Рябикина достаточно удачен.
"Рябикин также работал и на таможне - это должно ускорить и облегчить экономическую кооперацию между Китаем и Украиной. Может ли он повлиять на текущую позицию Китая, транслировать наши интересы и наше видение ситуации для китайцев - скорее всего нет. Логика поведения китайцев обусловлена другими обстоятельствами, в частности внешнеполитической линией, направленной на противостояние с США", - подытожил эксперт.
- Павел Рябикин уходит с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. По данным СМИ и ряда нардепов, он станет послом Украины в Китае.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное