Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов.

"Подбор кандидатуры посла в Китай длился очень долго. Мне кажется, вышли на неплохой результат. Для китайцев очень важна статусность человека, которого к нему присылают. Им очень важно иметь неформальные контакты в украинской внутриполитической среде и в бизнес-среде. Для этого всегда подбирают человека, который имеет большой опыт и работал на многих должностях и завершил текущую карьеру на уровне министра", - отметил он.

По мнению Ефремова, выбор Рябикина достаточно удачен.

"Рябикин также работал и на таможне - это должно ускорить и облегчить экономическую кооперацию между Китаем и Украиной. Может ли он повлиять на текущую позицию Китая, транслировать наши интересы и наше видение ситуации для китайцев - скорее всего нет. Логика поведения китайцев обусловлена другими обстоятельствами, в частности внешнеполитической линией, направленной на противостояние с США", - подытожил эксперт.