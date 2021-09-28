Кандидатура Мережко на должность судьи ЕСПЧ - попытка Зеленского иметь ручного судью, - правозащитник

Правозащитник сообщил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Кандидатура Мережко на должность судьи Европейского суда по правам человека - следствие неправильно проведенного конкурса. Дело в том, что правозащитные организации сразу заявили президенту Зеленскому, что условия конкурса нужно пересмотреть. Ведь в конкурсной комиссии были одни представители академического сообщества. А также, что условия конкурса не соответствуют рекомендациям ПАСЕ, поскольку была не соблюдена демократическая процедура, принципы прозрачности, открытости. Соответственно надо пересмотреть условия и повторно провести конкурс. И это уже не впервые проводится в Украине. Зеленский отклонил это. И похоже на то, что они просто хотели иметь ручного судью в ЕСПЧ ", - отметил Захаров.

Правозащитник отметил, что в Украине остается в силе постановление Кабинета министров от 2007 года о проведении конкурса, но в конкретном случае Зеленский своим указом объявил новый конкурс, несмотря на действующее постановление.

"Нужно урегулировать законодательство об избрании трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины, а дальше Парламентская ассамблея Совета Европы выбирает одного судью. В результате того, что конкурс был нечестным, три представителя академического сообщества были выбраны представителями того же сообщества. У нас в Украине есть очень сильные адвокаты практики в области Европейского суда по правам человека, но они не проходят конкурс", - добавил Захаров.



Напомним, нардеп Алексей Гончаренко сообщил , что Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. По его словам, основной причиной такого решения стало выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко.