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Кандидатура депутата Костина на должность генпрокурора равноудалена от всех, - нардеп Цымбалюк

25 июля, 2022 понедельник
18:47
Общество

Нардеп Андрей Костин в должности генерального прокурора будет пользоваться личным доверием президента Владимира Зеленского

Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

"Костин является профессиональным юристом, возглавляет комитет Совета по правовой политике. По-моему, он добросовестно относится к поставленным задачам и пользуется авторитетом среди правоохранителей и депутатов. Это взвешенная личность и в случае принятия такого кадрового решения - это бы не было хуже, чем раньше ", – сказал он.

По мнению нардепа, в этой кандидатуре нет влияния заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, курирующего правоохранительные органы.

"Я не думаю, что Татаров настолько всесилен, мне кажется, что все кадровые решения, особенно такого веса, принимает лично президент Зеленский. Костин мне кажется равноудаленным от всех. Он пользуется уважением в окружении президента и лично Зеленского. Если будет принято такое решение – он будет пользоваться личным доверием президента и ответственность вся на президенте в этот непростой период", - подытожил Цымбалюк.

  • По данным нардепа Ярослава Железняка, новым генеральным прокурором Украины намерены назначить депутата от "Слуги народа", главу парламентского комитета по правовой политике Андрея Костина.

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Верховная Рада
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