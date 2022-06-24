Кандидатство на членство в ЕС возлагает на Украину большую ответственность, и мы не имеем права разочаровать союзников, - Николай Княжицкий
Украине нужно удержать объединения западных союзников, которые дают оружие, помогают, вводят санкции против действительно работающих России. И опасность в том, что Запад может в нас разочароваться
Такое мнение высказал народный депутат Николай Княжицкий в эфире программы "Говорит великий Львов".
"Сейчас очень важный момент: нам дают кандидатство на членство в ЕС. Это очень важно, ведь мы воспользовались этой возможностью, но вместе с тем это возлагает на нас огромную ответственность. Потому что есть условия этого кандидатства. А условия - это проведение реформ в стране. И представьте себе, что украинские власти эти реформы не проводят. А мы в это время под лупой", - объясняет Княжицкий.
По его мнению, воздержать от разочарования Запад могут только честные реформы в Украине и единство украинского народа. "Запад не сможет отказать нам как сильному народу. А если мы будем оставаться с элементами коррупции, нерешительностью реформ, этим будет спекулировать Россия. Она и дальше будет вести свою пропаганду на Запад. А между тем экономическая ситуация в европейских странах и в Соединенных штатах Америки не является лучшей и будет становиться еще хуже. Блокада России, отказ от нефти и газа, потеря экономической возможности торговать с таким крупным рынком – все это будет бить по тем обществам. Правые и ультралевые движения там будут подниматься", - сказал нардеп.
"Мы должны стать взрослой ответственной нацией, где ответственность и власти, и оппозиции, и гражданского общества будет настолько высокой, что мы не имеем права разочаровать наших союзников, потому что от этого зависит наша жизнь. Вот если это произойдет, то мы точно победим в этой войне с Россией быстро. Если нет, то мы победим все равно, но, к сожалению, жертвы с нашей стороны будут значительно больше", - подытожил Николай Княжицкий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное