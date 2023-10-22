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Кандидат в президенты США Тим Скотт заявил, что проголосовал бы против пакета помощи Украине и Израилю в его "нынешней формулировке"

22 октября, 2023 воскресенье
18:36
Мир

Сенатор Тим Скотт отказался голосовать за пакет помощи Украине и Израилю, утверждая, что это должны быть отдельные пакеты, а также обратил внимание на необходимость охраны южной границы США

Об этом сообщает The Hill .

Сенатор Тим Скотт заявил в воскресенье, что будет голосовать против запроса Белого дома о предоставлении чрезвычайной помощи Украине и Израилю в "нынешней формулировке", аргументируя это тем, что пакет должен быть разделен, чтобы обеспечить скорейшее оказание помощи Израилю в его борьбе против ХАМАСа.

"Я буду голосовать против в нынешнем виде, но нет сомнений, что за последние два года мы потратили около 100 миллиардов долларов на Украину, и этот пакет составляет 61 миллиард долларов для Украины и только 14 миллиардов долларов для Израиля", - заявил Скотт.

Он добавил, что Израиль находится в начале долгой затяжной войны, и по его мнению, будет гораздо лучше сосредоточить ресурсы и внимание США непосредственно на Израиле и продолжать демонстрировать тот уровень подотчетности и ответственности, который американский народ хочет видеть в том, что касается ресурсов для Украины.

Скотт, также участвующий в республиканских президентских праймериз, утверждает, что пакеты помощи Украине и Израилю должны быть разделены, чтобы обеспечить их быстрое принятие и предоставить больше денег Израилю, который имеет гораздо более широкую поддержку среди республиканцев, чем Украина.

"Если мы сделаем это отдельно, я считаю, что мы сможем принять пакет для Израиля почти за одну ночь, а потом нам придется дольше доказывать, что мы можем предоставить больше ресурсов, в зависимости от уровня, Украине", - сказал Скотт, отметив необходимость также решить вопрос южной границы США.

Что известно о Тиме Скотте

Тим Скотт является известнейшим темнокожим политиком в Республиканской партии. Еще в 2010 году он стал первым темнокожим республиканцем, избранным в Палату представителей США от Южной Каролины за более чем столетие. Спустя много лет Скотт попал в Сенат, что также стало первым случаем в истории, когда от этого южного штата был избран чернокожий сенатор.

В мае 2023 года Тим Скотт официально объявил о своем участии в президентских выборах в США, пообещав противостоять "радикальным левым" и привнести в Белый дом консервативную политику, благоприятную для бизнеса.

  • В пятницу Белый дом объявил, что пришлет в Конгресс запрос на чрезвычайное финансирование в размере около 100 миллиардов долларов. Приблизительно 61 миллиард долларов по этому запросу приходится на помощь Украине, в то время как 14 миллиардов долларов выделено на оборону Израиля. Почти 14 миллиардов долларов пойдут на персонал и операции на американо-мексиканской границе, 10 миллиардов долларов – на гуманитарную помощь и 2 миллиарда долларов – на помощь в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Украина
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Палестина
Ближний восток.
Война с Россией
США
допомога США Україні
Война в Израиле
Хамас
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