Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил, что не будет отправлять солдат, если РФ нападет на страны НАТО, - Йозвяк
Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш сообщил, что не будет отправлять чешских солдат в страны НАТО - Польшу или страны Балтии в случае нападения России
Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере.
"Бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты Бабиш только что сказал, что он не будет отправлять солдат в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию, если Россия нападет на них, если он станет президентом", - написал Йозвяк.
По словам журналиста, Андрей Бабиш хочет мира даже после информации, что военная помощь является обязанностью стран-членов Североатлантического альянса.
"Когда ему сказали, что это обязательство НАТО, он просто ответил: "Я хочу мира", - добавил Йозвяк.
Справочно. Андрей Бабиш – 68-летний предприниматель, родом из Словакии. Он стал миллиардером в качестве главы холдинга Agrofert. В 2011 году ушел в политику, основав партию ANO. Занимал должность министра финансов, а впоследствии премьер-министра. До "бархатной революции" 1989 года являлся членом компартии ЧССР. Отрицает обвинения, что был агентом госбезопасности и не признает правдивость подтверждающих это документов, опубликованные Институтом национальной памяти Словакии.
- 14 января в Чехии проголосовали в первом туре президентских выборов. Известно, что на кресло главы государства претендовало 8 кандидатов: 7 мужчин и одна женщина. Трое – Петр Павел, Дануше Нерудова и Карел Дивиш собрали по 50 000 подписей. После восстановления государственной независимости Чехии и до 2013 главу чешского государства избирали в парламенте. Первым и пока единственным всенародно избранным президентом современной Чехии является Милош Земан.
- По итогам первого тура выборов президента эксгенерал НАТО Петр Павел обошел бывшего премьер-министра, экскоммуниста Андрея Бабиша, состоится второй тур.
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