Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере.

"Бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты Бабиш только что сказал, что он не будет отправлять солдат в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию, если Россия нападет на них, если он станет президентом", - написал Йозвяк.

По словам журналиста, Андрей Бабиш хочет мира даже после информации, что военная помощь является обязанностью стран-членов Североатлантического альянса.

"Когда ему сказали, что это обязательство НАТО, он просто ответил: "Я хочу мира", - добавил Йозвяк.

Справочно. Андрей Бабиш – 68-летний предприниматель, родом из Словакии. Он стал миллиардером в качестве главы холдинга Agrofert. В 2011 году ушел в политику, основав партию ANO. Занимал должность министра финансов, а впоследствии премьер-министра. До "бархатной революции" 1989 года являлся членом компартии ЧССР. Отрицает обвинения, что был агентом госбезопасности и не признает правдивость подтверждающих это документов, опубликованные Институтом национальной памяти Словакии.