Кандидат в премьеры Молдовы секретарь СНБО Речан представил свое правительство

Об этом сообщает Newsmaker.

"Вместе с этой командой я завтра пойду в парламент, чтобы презентовать программу правительства и попросить поддержку депутатов", - написал Речан на своей странице в Facebook.

Правительство состоит из 15 человек, из которых новых министров всего четыре: Виктор Парликов – министр энергетики, Лилия Дабижа – министр инфраструктуры и регионального развития, Вероника Михайлов-Морару – министр юстиции, Вероника Сирецяну-Врагалев – министр финансов.

Нику Попеску сохранил пост министра иностранных дел и евроинтеграции, он также будет одним из трех вице-премьеров.

Министром обороны Молдовы остается Анатолий Носатый.