Кандидат в премьеры Молдовы секретарь СНБО Речан представил свое правительство
Кандидат в премьер-министры Молдовы Дорин Речан опубликовал состав своего правительства, которое он представит 16 февраля в парламенте.
Об этом сообщает Newsmaker.
"Вместе с этой командой я завтра пойду в парламент, чтобы презентовать программу правительства и попросить поддержку депутатов", - написал Речан на своей странице в Facebook.
Правительство состоит из 15 человек, из которых новых министров всего четыре: Виктор Парликов – министр энергетики, Лилия Дабижа – министр инфраструктуры и регионального развития, Вероника Михайлов-Морару – министр юстиции, Вероника Сирецяну-Врагалев – министр финансов.
Нику Попеску сохранил пост министра иностранных дел и евроинтеграции, он также будет одним из трех вице-премьеров.
Министром обороны Молдовы остается Анатолий Носатый.
- Напомним, 10 февраля премьер Наталья Гаврилица объявила об отставке. После этого президент Мая Санду выдвинула на должность главы правительства кандидатуру своего действующего советника по вопросам обороны и национальной безопасности Дорина Речана и секретаря местного СНБО.
- Ротации в правительстве Молдовы проходят на фоне намерений дестабилизировать страну со стороны России. Об этом сообщил Владимир Зеленский, а затем подтвердили западные партнеры и в самой Молдове .
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