Кандидат в мэры Харькова от Нацкорпуса будет помогать победить Игорю Терехову, - эксперт

Об этом пишет на своей странице в Facebook политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя результат длительных переговоров проевропейских партий Харькова об общем кандидате в мэры города.



Накануне стало известно, что таким кандидатом себя назвал руководитель харьковского Нацкорпуса Константин Немичев. По мнению эксперта, Немичева нельзя считать единым кадидатом, поскольку "Европейская солидарность" и "Акцент" отозвали свои подписи под протоколом о результатах переговоров.



"Нацкорпус в Харькове является более чем одиозной структурой. Достаточно вспомнить недавние задержания бойцов НК по обвинению в рэкете. Очень странно на фоне этого считать, что лучшим единым кандидатом от патриотических и проевропейских сил должен быть именно представитель Нацкорпуса, который скатился до уровня организованной преступной группировки", - пишет Цыбулько.



Учитывая крайнюю непопулярность Нацкорпуса в Харькове, единственный смысл участия Немичева в выборах - быть техническим кандидатом, считает эксперт, добавляя, что "Нацкорпус - это Аваков, а Аваков - политический опекун Терехова". По мнению комментатора, все указывает на то, что Константин Немичев является кандидатом в пользу более рейтингового Игоря Терехова, которого активно поддерживает экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. "Терехов и является Нацкорпусом - через Авакова", - пишет он.



Наличие своего кандидата на выборах, по мнению Цыбулько, даст Нацкорпусу возможность активнее включиться в избирательные события и даже самим их создавать.



"Нацкорпус не гнушается дерзкими и грубыми методами борьбы, и это может очень пригодиться и перед первым туром, а тем более - перед вторым, когда по оппоненту придется бить из всех орудий. Нацкорпус это умеет и любит. И можно вполне опасаться того, что громкими акциями и провокациями дело не закончится. Здесь легко перегнуть палку, и итогом таких действий может стать и прямое запугивание электората", - считает Цыбулько.



Внеочередные выборы городского головы Харькова должны состояться 31 октября. Основными претендентами на должность, согласно результатам опросов, являются исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов и лидер ОО "Наш дом - Харьков" Михаил Добкин.