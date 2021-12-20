Кандидат левых Габриэль Борич победил на президентских выборах в Чили

Об этом сообщает CNN .



В воскресенье, 19 декабря, во втором туре президентских выборов в Чили победил 35-летний кандидат левых Габриэль Борич.



По данным Избирательной службы Чили, Борич получил 55% голосов, одержав победу над своим правым оппонентом Хосе Антонио Кастом, которому избиратели отдали 44% голосов. Ранее в воскресенье Каст поздравил своего оппонента "с большим триумфом".



Ожидается, что Габриэль Борич примет присягу президента 11 марта.



Экс-президент Чили Себастьян Пинера также поздравил Борича, сказав, что результатами выборов чилийцы продемонстрировали пример демократии.



Во время этих президентских выборов граждане Чили должны были сделать выбор между двумя полярными противоположностями. Правого кандидата, Каста, часто сравнивают с Дональдом Трампом и президентом Бразилии Жаиром Болсонаром – он является стойким сторонником режима бывшего диктатора генерала Аугусто Пиночета и свободного рынка. Его предвыборная программа предусматривала борьбу с мигрантами и запрещение абортов.



Его левый оппонент Борич 10 лет назад был лидером студенческих протестов в столице Чили, где выступал против приватизированной системы образования страны. В своем выступлении он пообещал сражаться с неравенством в стране.



Чтобы отпраздновать победу Борича, тысячи людей вышли на улицы столицы Сантьяго.



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