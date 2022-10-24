Конкурс в Высший совет правосудия уже завершен. Напомним, это — главный и одновременно самый проблемный орган судебной власти. Он отвечает за честность и прозрачность всего судейского корпуса, независимость и профессионализм судей и прокуроров. Поэтому очевидно, что члены Высшего совета правосудия должны иметь безупречную биографию, быть добропорядочными и отвечать всем критериям профессиональной этики.

Этический совет провел собеседования с 60 кандидатами на эти высокие должности. Мы пока не знаем, кто из них был рекомендован, а кого отстранили от конкурса по результатам оценки, впрочем, уже совсем скоро состав ВСП должен быть сформирован. А пока расскажем вам о самых одиозных претендентах. Их самоуверенность, учитывая далекую от кристальной репутацию, просто поражает.

Это Станислав Юрченко, глава Сватовского районного суда Луганской области. И он считает себя достойным должности члена Высшего совета правосудия. Хотя сам неоднократно привлекался к ответственности за нарушение судейской этики и даже закона.

В 2012 году именно Юрченко спас от уголовной ответственности скандального Романа Ландыка - депутата Луганского городского совета от Партии регионов и сына экс-народного депутата Владимира Ландыка. Его обвиняли в избиении женщины, получившей сотрясение мозга. На видео с камер наблюдения отчетливо видно, как Роман Ландык в луганском ресторане применяет к беззащитной силу. Впрочем, судья Юрченко назвал это "необходимой обороной" и оправдал депутата-регионала.

Станислава Юрченко неоднократно привлекал к дисциплинарной ответственности Высший совет правосудия, членом которого он теперь хочет стать. Впервые — в 2018 году, когда судья в своих материалах в газете нарушил презумпцию невиновности.

Об этом рассказал нашим журналистам председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков:

"Судья Юрченко неоднократно допускал нарушение правил судейской этики, в частности, он опубликовал в местной газете "Сватовские ведомости" материалы, где резко отрицательно высказывался в отношении руководителя местного водоканала и начальника полиции и критиковал инспектора Госгеокадастра. Затем выяснилось, что эти люди проводили проверку использования земельного участка предприятием, возглавляемым супругой Юрченко. Дисциплинарная палата ВСП привлекла его к дисциплинарной ответственности, собственно, за то, что он утверждал, что эти лица совершали преступления, хотя в Украине существует презумпция невиновности".





В 2019 году судью снова привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что он затягивал рассмотрение ходатайства по уголовному делу. А также – забыл вовремя сообщить, что сторона по этому делу предлагала ему взятку. Закон устанавливает срок для этого в 5 дней. Юрченко ждал 2 месяца. И – продолжал рассматривать дело! В пояснениях Высшему совету правосудия свое промедление судья впоследствии объяснит тем, что якобы воспринял предложение взятки как "шутку". А вот когда ему заявили об отводе, то это он объяснил как "вмешательство в деятельность суда".

А это другой кандидат в Высший совет правосудия – судья Киевского апелляционного суда Сергей Новов. И он – тайный сторонник так называемой Семьи Януковича. По крайней мере, такой вывод можно сделать после нескольких громких сомнительных решений судьи в пользу ее членов.

Несколько лет назад Новов был одним из судей, которые помогли Юрию Иванющенко, экс-нардепу из ближайшего окружения Януковича, снять санкции ЕС.

Об этом рассказала нашим журналистам эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик:

"Произошло хищение средств, которые Украина получила от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках реализации Киотского протокола. Иванющенко, будучи очень близок к "Семье" Януковича, имея влияние на принятие государственных решений, по мнению прокуратуры, был причастен к этому хмищению. В 2016 году Соломенский районный суд Киева на основании заявлений адвокатов Иванющенко принял решение, которым обязал прокуратуру закрыть это уголовное производство. Прокуратура дважды обжаловала решение. Новова. И Сергей Новов снова отказался, фактически в третий раз рассматривать апелляционную жалобу".

Такие странные решения украинских судов Иванющенко использовал для того, чтобы добиться снятия персональных санкций в Европейском суде.

Чуть позже судья Сергей Новов помог другому бывшему чиновнику из орбиты Януковича - экс-заместителю главы его администрации Андрею Поpтновому. Новов фактически спас его от наказания за угрозы прокурору. Помните то резонансное дело о "тупом собачьем рте"? Так в 2019-м Поpтнов, используя нецензурную лексику, угрожал прокурору Генеральной прокуратуры Александру Божко, который около двух лет руководил расследованием дела Портнова о возможном присвоении денег двух столичных вузов, а также вероятных злоупотреблениях властью.

Дело за угрозы Поpтнoва прокурору сначала откровенно тормозили правоохранители, а затем присоединилась Фемида. Окончательную точку поставила коллегия судей апелляции, в составе которой был Новов.

"Коллегия судей Киевского апелляционного суда, заместитель председателя которого фигурирует в "пленках Вовка" и является, согласно их материалам, человеком Поpтнoва. И, собственно, это наталкивает на мысль, что не просто так Новов в коллегии судей, а под давлением в условиях неправомерной выгоды мог принять это решение в пользу Портнова, окончательно закрыв дело. Причем, закрыв его по срокам, хотя процессуальный кодекс по этой категории дел таких оснований закрытие дела не предусматривает", - говорит Михаил Жернаков:

Также судья Новов рекордсмен по избавлению от ответственности пьяных водителей. Он отменил около 200 решений судов первых инстанций о привлечении водителей к ответственности за пьяное управление, продолжает рассказ Михаил Жернаков:

"Самое интересное, что в реестре судебных решений существует несколько постановлений относительно самого Новова Сергея Александровича, мы не можем до конца утверждать, что это тот же Новов, но очень похоже, что так и есть. Одно из дел свидетельствует о том, что Новов совершил ДТП, суд признал Новова виновным, однако закрыл производство - опять же, в связи с истечением сроков. Из-за того, что дело отправляли из одного суда в другой. И он сам избегал ответственности, и других водители за нарушение правил, т.е. за пьяное вождение, лишал ответственности. Явно он не отвечает критериям добродетели и не может претендовать на должность в Высшем совете правосудия".

Есть у судьи, как и у большинства судей Украины, интересная история о недвижимости и сбережениях. Куда без этого. В 2012 году судья с женой приобрел дом на 176 квадратов и землю под Киевом. При этом еще и сэкономил 1 миллион 200 тысяч гривен. Интересно, как это стало возможным с зарплатой судей около 17 тысяч гривен в месяц?

Мы позвонили Сергею Новову, чтобы узнать, как ему это удалось. И еще - спросить, зачем в 2009-м он приватизировал служебную квартиру, если имел возможность купить целый дом почти на 200 кв. м. Но разговор не сложился – Новов ответил, что прекратил участие в конкурсе и положил трубку.

Мы пока не знаем, какие решения относительно этих кандидатов в Высший совет правосудия принял Этический совет после проведения собеседований, как и то, действительно ли Новов выбыл из конкурса. Впрочем, надеемся, комиссия досконально исследовала все факты их судейских биографий и вердикт будет справедливым.