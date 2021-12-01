"Кандидат даже в пятерку не зайдет": экс-нардеп Мосийчук заявил, что "слугам народа" не выгодно назначать выборы мэра в Кривом Роге и в Запорожье
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук считает, что представители "Слуги народа" не смогут выиграть выборы городского головы в Запорожье и Кривом Роге
Об этом он заявил в программе "Содержительно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Почему не назначают выборы в Кривом Роге и Запорожье? Дело в том, что пока Офис (президента,- ред.) хоть как-то дружил с (бизнесменом Ринатом, - ред.) Ахметовым, то у них хоть какие-то шансы были. Если Ахметов против , и "Антиахметов" против, на кого надеяться "Слугам народа" вообще? Их кандидат даже в пятерку не зайдет, примерно то же в Кривом Роге. Они или где-то не назначают выборы, где они должны быть, или продаются на местном уровне" , – считает Мосийчук.
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- 25 августа стало известно, что Юрий Вилкул будет исполнять обязанности городского главы Кривого Рога.
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