Канделаки, Мединский и телеканал "Звезда". Канада ввела новые санкции против России
Министерство иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник объявила о введении дополнительных санкций против российских физических и юридических лиц
Об этом сообщает "Европейская правда".
Санкции были введены против 34 физических и одного юридического лица, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды.
"Эти лица и организации помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных нарративов, которые служат поводом к неоправданной войне российского режима", – говорится в сообщении правительства Канады.
В перечне, в частности, находятся пропагандистский телеканал "Звезда", принадлежащий министерству обороны РФ, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, телеведущие Тина Канделаки и Наиля Аскер-Заде, помощник Путина Владимир Мединский и т.д.
- После незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году Канада ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а с 24 февраля – еще против более 1400 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси. В частности 30 сентября Канада ввела санкции против 43 российских финансовых элит и членов их семей, а также 35 поддерживаемых Россией "высокопоставленных должностных лиц" в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.
- 12 октября Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на 47 млн. долларов.
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