Каналы телемарафона получат поддержку от государства, - Ткаченко

Это он сказал в интервью РБК-Украина .

"Определенная поддержка в ближайшее время будет. Вы это увидите в публичном пространстве... Но даже эти средства не покроют каналам затраты на производство новостей и содержание редакций", - сказал он.

По словам министра, каналы и дальше будут работать в минус. Он также сказал, что рейтинг марафона составляет 13-15% постоянных просмотров, телемарафон продолжают смотреть, хотя интерес к телевидению падает.

Ткаченко отметил, что новые каналы вряд ли появятся в телемарафоне.

"Сейчас уже сложно что-то видоизменять. Это же конструкция, которая сложилась за время войны, это шесть сменяющих друг друга каналов. Добавление одного или другого приводит к полному изменению всего характера этих шести каналов", - пояснил министр.