Каналы телемарафона получат поддержку от государства, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что каналы телемарафона получат финансовую поддержку от государства, однако ее не хватит, чтобы полностью покрыть расходы
Это он сказал в интервью РБК-Украина .
"Определенная поддержка в ближайшее время будет. Вы это увидите в публичном пространстве... Но даже эти средства не покроют каналам затраты на производство новостей и содержание редакций", - сказал он.
По словам министра, каналы и дальше будут работать в минус. Он также сказал, что рейтинг марафона составляет 13-15% постоянных просмотров, телемарафон продолжают смотреть, хотя интерес к телевидению падает.
Ткаченко отметил, что новые каналы вряд ли появятся в телемарафоне.
"Сейчас уже сложно что-то видоизменять. Это же конструкция, которая сложилась за время войны, это шесть сменяющих друг друга каналов. Добавление одного или другого приводит к полному изменению всего характера этих шести каналов", - пояснил министр.
- Шеф-редактор проекта "Детектор медиа" Лигачева заявила , что единый марафон уже не является необходимым с точки зрения нацбезопасности, да и телеканалы устали от этого формата.
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