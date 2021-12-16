Канал "Рада" заплатит 9 млн грн компании продюсера шоу, где Зеленский работал ведущим
Госпредприятие "Парламентский телеканал "Рада" заплатит 9 024 700 грн ООО "Кинокит" за "разработку творческой концепции и создание циклических информационных, аналитических телевизионных программ (передач) и ток-шоу"
Соответствующая информация обнародована на сайте Prozorro .
По данным opendatabot , экс-учредителем компании является Владимир Оселедчик, который в 2011 году продюсировал шоу "Миллионер – горячее кресло" с ведущим Владимиром Зеленским.
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Издание "Бабель" отмечает, что компания "Кинокит" была одним из подрядчиков форума "Украина 30", организованного компанией жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
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По данным источников "Бабеля" в ОПУ, канал "Рада" от власти будет курировать Кирилл Тимошенко.
- Напомним, директор телеканала "Рада" Вадим Перенчук сообщил о запуске нового формата канала - в режиме телемарафона и с политическими токшоу.
- В интернете появился проморолик нового формата канала "Рада", в котором авторы обещали "информировать украинцев о событиях властей" и негативно высказывались об оппозиции и других СМИ.
- Канал "Рада" отрицал причастность к проморолику .
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