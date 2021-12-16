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Канал "Рада" заплатит 9 млн грн компании продюсера шоу, где Зеленский работал ведущим

16 декабря, 2021 четверг
11:18
Общество Канал "Рада"

Госпредприятие "Парламентский телеканал "Рада" заплатит 9 024 700 грн ООО "Кинокит" за "разработку творческой концепции и создание циклических информационных, аналитических телевизионных программ (передач) и ток-шоу"

Соответствующая информация обнародована на сайте Prozorro .

По данным opendatabot , экс-учредителем компании является Владимир Оселедчик, который в 2011 году продюсировал шоу "Миллионер – горячее кресло" с ведущим Владимиром Зеленским.

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Издание "Бабель" отмечает, что компания "Кинокит" была одним из подрядчиков форума "Украина 30", организованного компанией жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Кроме того, канал Рада заказал "разработку творческой концепции, изготовление элементов дизайна студий и их установку" на сумму 5 990 100 у ранее неизвестной ФЛП Литвиновой Дарьи Владимировны, зарегистрированной в марте 2021 года.

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По данным источников "Бабеля" в ОПУ, канал "Рада" от власти будет курировать Кирилл Тимошенко.
  • Напомним, директор телеканала "Рада" Вадим Перенчук сообщил о запуске нового формата канала - в режиме телемарафона и с политическими токшоу.
  • В интернете появился проморолик нового формата канала "Рада", в котором авторы обещали "информировать украинцев о событиях властей" и негативно высказывались об оппозиции и других СМИ.
  • Канал "Рада" отрицал причастность к проморолику .
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