Об этом сообщило издание Детектор медиа .

Как отметили журналисты, с этим депутатом обсуждали отопительный сезон и подготовку к зиме, хотя Бурмич является членом комитета по антикоррупционной политике.

Вопросы, связанные с политической позицией Бурмича и его оценками российского вторжения, ему во время эфира не задавали.

До полномасштабного вторжения Бурмич был завсегдатаем токшоу и гостевых студий телеканалов Медведчука, где не раз озвучивал пророссийские нарративы о "внешнем управлении".

Уже после 24 февраля в телевизионном эфире, запись которого была уничтожена вместе с ютуб-каналом Ukrlive, Бурмич обвинял во вторжении российской армии в Украину США, а об обороне Украины говорил: "Я в этой ситуации до конца не могу понять: почему, и какой ценой, и для чего?"

Из-за этих заявлений "Детектор медиа" включил Анатолия Бурмича в "Доску позора" - список медийных персонажей, которые поддержали российскую агрессию или распространяли пророссийские нарративы во время большой войны.

Из фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич вышел 14 апреля.

14 апреля фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" приостановила свою деятельность в Верховной Раде Украины. Соответствующее решение было объявлено на заседании парламента в тот же день.

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