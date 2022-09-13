Канал "Рада" пригласил в эфир телемарафона "Единые новости" нардепа от ОПЗЖ Анатолия Бурмича
12 сентября телеканал "Рада" пригласил на разговор в эфире совместного телемарафона "Единые новости" народного депутата Анатолия Бурмича, который был избран от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а сейчас входит в депутатскую группу "Восстановление Украины"
Об этом сообщило издание Детектор медиа .
Как отметили журналисты, с этим депутатом обсуждали отопительный сезон и подготовку к зиме, хотя Бурмич является членом комитета по антикоррупционной политике.
Вопросы, связанные с политической позицией Бурмича и его оценками российского вторжения, ему во время эфира не задавали.
До полномасштабного вторжения Бурмич был завсегдатаем токшоу и гостевых студий телеканалов Медведчука, где не раз озвучивал пророссийские нарративы о "внешнем управлении".
Уже после 24 февраля в телевизионном эфире, запись которого была уничтожена вместе с ютуб-каналом Ukrlive, Бурмич обвинял во вторжении российской армии в Украину США, а об обороне Украины говорил: "Я в этой ситуации до конца не могу понять: почему, и какой ценой, и для чего?"
Из-за этих заявлений "Детектор медиа" включил Анатолия Бурмича в "Доску позора" - список медийных персонажей, которые поддержали российскую агрессию или распространяли пророссийские нарративы во время большой войны.
Из фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич вышел 14 апреля.
- 14 апреля фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" приостановила свою деятельность в Верховной Раде Украины. Соответствующее решение было объявлено на заседании парламента в тот же день.
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