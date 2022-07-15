Канал нардепа Столара Live приостанавливает свое вещание

Об этом передает дистрибьютор спутникового телевидения Viasat и Детектор медиа.

"Информируем Вас, что канал LIVE (№520 в ЭПГ) 15 июля 2022 года приостанавливает свое вещание до завершения военных действий и отмены в Украине режима военного положения. В связи с этим указанный канал будет изъят из пакетов Viasat. В случае любого каких изменений мы сообщим Вам дополнительно", – говорится в сообщении.

Live – информационно-развлекательный телеканал. Входит в медиахолдинг Live.Network, принадлежащий депутату от ОПЗЖ, написавшему заявление о выходе из фракции, Вадиму Столару. Канал начал вещание в августе 2020 года.

11 июля стало известно, что Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратило обновление своих онлайн-медиа. Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается. Судьба журнала Vogue будет определена отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций. Однако сообщают, что все активы МГУ остаются в ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе – Украина, Украина 24, Сегодня. Будущую судьбу этих активов определят в ближайшие дни.

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