Канал CNN обнародовал видео, подтверждающее убийства военными РФ мирных жителей Бучи

Об этом сообщает CNN .

Видео было снято с беспилотника 12-13 марта, когда Буча находилась под оккупацией. На видеозаписи видна российская военная техника рядом с телами мирных жителей. Как отмечает корреспондент CNN Мэтт Риверс, это те же тела, которые позже были обнаружены украинскими военными, когда они вошли в город.

"Что это значит? Мы знаем, что Россия контролировала Бучу 12-13 марта, мы знаем, что эти мирные жители к тому времени уже были убиты. И мы знаем, что когда украинские войска вошли в город, их тела лежали там же. , в Кремле говорят, что ничего не знают о произошедших в Буче зверствах, их войска этого не делали. Это видео прямо опровергает это заявление. Вот почему эти доказательства так важны", – заявил он.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.