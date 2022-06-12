Канадцы выпустили дух "Слава Украине"
Канадский бренд Meleg Perfumes выпустил парфюм "Слава Украине", из каждой проданной бутылки парфюма 50 канадских долларов будет направлено в Национальный банк Украины
Об этом идет речь на сайте компании.
"Мы создали "Слава Украине", потому что хотим поддержать вооруженную борьбу Украины. Украинцы – единственные, кто останавливает Россию от вторжения в остальную Европу, и победа – единственный выход", - говорится в описании парфюма.
Также производитель отмечает, что из каждой проданной бутылки 50 канадских долларов будут направлены в Национальный банк Украины.
В композицию нового духа входят мед, дыня, лайм и цвет липы.
На флаконе изображен рисунок золотого трезубца, картины с подсолнухами и девушки с паляницей (как символ того, что Украина давала миру больше пшеницы, чем любое другое государство) и сине-желтым флагом на обороте.
- 10 июня госпожа США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США обеспечат устойчивость Украины прямой бюджетной поддержкой в $7,5 млрд. Она заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от РФ , поддержать ее стойкость и восстановление от полномасштабной войны
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное