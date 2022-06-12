Канадцы выпустили дух "Слава Украине"

Об этом идет речь на сайте компании.

"Мы создали "Слава Украине", потому что хотим поддержать вооруженную борьбу Украины. Украинцы – единственные, кто останавливает Россию от вторжения в остальную Европу, и победа – единственный выход", - говорится в описании парфюма.

Также производитель отмечает, что из каждой проданной бутылки 50 канадских долларов будут направлены в Национальный банк Украины.

В композицию нового духа входят мед, дыня, лайм и цвет липы.

На флаконе изображен рисунок золотого трезубца, картины с подсолнухами и девушки с паляницей (как символ того, что Украина давала миру больше пшеницы, чем любое другое государство) и сине-желтым флагом на обороте.

10 июня госпожа США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США обеспечат устойчивость Украины прямой бюджетной поддержкой в $7,5 млрд. Она заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от РФ , поддержать ее стойкость и восстановление от полномасштабной войны

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