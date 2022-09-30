Канадцев призвали немедленно покинуть территорию России
МИД Канады призвал сограждан воздержаться от всех поездок в РФ, а тех, кто уже находится на территории страны, - немедленно покинуть ее
Об этом говорится в распространенном канадским МИД сообщении.
"Избегайте всех путешествий в Россию из-за влияния вооруженного конфликта с Украиной, в том числе частичной мобилизации, ограничений на финансовые операции и все более лимитированных вариантов авиаперелетов. Если вы уже находитесь в России, вам следует покинуть территорию страны, пока остаются доступными коммерческие пути", – заявили в МИД.
Канадцев, несмотря ни на что остаться в России, просят "вести себя сдержанно".
"Связанные с действующей ситуацией коммуникации тщательно проверяются местными властями. Вас могут понести серьезные последствия, если вы обсуждаете, распространяете или публикуете информацию о российском вторжении в Украину", - добавили в ведомстве.
- Ранее посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть территорию России.
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