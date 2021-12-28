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Канадский "зеленый" инвестор свернул инвестиции в Украину после конфликта с заводом Коломойского

28 декабря, 2021 вторник
13:24
Общество

Канадская энергетическая компания TIU свернула инвестиции в Украине после противостояния с Никопольским заводом ферросплавов, принадлежащим олигарху Игорю Коломойскому

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Компания установила солнечную электростанцию, снабжавшую Никополь энергией. За 3 года компания, построившая этот объект "зеленой" энергетики, решила демонтировать оборудование и покинуть город.

"Система правосудия оказалась неспособна защитить наши инвестиции в Никополе. Поэтому мы решили уйти оттуда", - сказал "Голосу Америки" гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

По мнению Юрковича, эта история иностранных инвестиций в Украину имела все шансы стать историей успеха, ведь президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве.

Канадские инвесторы утверждают, что на их предприятие совершили рейдерскую атаку олигархи. Солнечная электростанция работала на территории Никопольского ферросплавного завода, однако два года назад объект был отсоединен от заводских электросетей, объяснив это необходимостью ремонта. Но, по словам Юрковича, пока просто продолжается, ремонт никто не ведет. При этом от владельцев ферросплавного завода раздалось предложение продать объект за бесценок.

Обжалование в судах не принесло нужного инвесторам результата: суд первой инстанции не удовлетворил требования истца, решение апелляционного суда также не было в пользу инвестора. При этом судьи, по словам Юрковича, один за другим принимали самоотводы. По мнению гендиректора TIU, никто не решается перейти дорогу олигархам.

"Последней каплей для меня было то, как с нами обошлись в суде. И как некоторые люди пытались влиять на наших людей - из-за политического давления, из-за угроз. И мы решили - мы переедем, так будет лучше", - сказал Юркович.

Ответчик – Никопольский ферросплавный – объясняет свою позицию следующим образом: канадские инвесторы якобы шантажируют завод и мешают предприятию ремонтировать собственные электросети, которые требуют срочного ремонта необходимого, иначе существует угроза аварийного отключения.

"Это очень печальная история, жаль, что такое произошло с этой компанией", - сказал украинский бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

Организация, осуществляющая медиацией деловых споров, знает о деле канадской компании и получила от инвесторов жалобу, но не может вмешиваться, пока суд не вынесет окончательное решение.

"Надеюсь, что они продолжат бороться за свои права. Потому что я считаю неприемлемым то, что продуцирующая электроэнергию компания остается отключенной от сетей, и эта ситуация длится уже два года. Даже если причина в необходимости ремонта, то это не может продолжаться так долго", - сказал Свенчицкий.

В компании TIU сняли видеоролик, адресованный президенту Зеленскому, но ответа от главы государства не дождались. TIU заявляет об отсутствии политической воли защитить инвесторов.

"Президент говорил, что оградит Украину от олигархов", - напомнил Юркович.

Канадские инвесторы после судов и потерь из-за простого решили, что солнечную электростанцию в Никополе лучше разобрать - так она по крайней мере не достанется олигархам.



"Эта ситуация не уникальна для последних двух лет в этой стране. Правительства мира, другие зарубежные инвесторы, люди в диаспоре должны признать, что это ситуация, которая затрагивает не только TIU, она затрагивает много бизнесов и становится все хуже. И мы не хотим больше играть в эту игру", – сказал Юрович.

"Голос Америки" обратился в Никопольский ферросплавный завод и в Офис президента Украины с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа издание не получило.

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Новости
олигархи
Игорь Коломойский
инвесторы
Канада
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