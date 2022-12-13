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Канадский подарок Украине: 13 декабря в Изюме выступил выдающийся пианист Дариус Мажинтас

13 декабря, 2022 вторник
19:26
Новости

Дариус Мажинтас сыграл композиции на деоккупированной Харьковщине из цикла «Наивная музыка» украинского композитора Валентина Сильвестрова

13 декабря Кременецкая гора в Изюме была укрыта туманом, но даже он не мог скрыть повреждений, которые нанесла российская агрессия и оккупация памятникам сакрального искусства - половецким бабам и всему городу.

Господин Мажинтас надевает темную торжественную одежду, черный бронежилет, где рядом нашивки с сине-желтым и канадским флагами, позволяет себе только перчатки и около часа в тумане, сырости при температуре всего +5 исполняет современную украинскую классику. Он выбрал, пропустил через себя и больше месяца практиковал эти мелодии.

"С началом войны я стал больше интересоваться именно украинской культурой, так открыл для себя Сильвестрова. В его музыке – вся Украина, ее природа и люди" – сказал маэстро Мажинтас. Он прибыл в Изюм накануне и провел ночь с командой в старинном погребе, который во время военных действий и оккупации служил убежищем для более 60 жителей города.

Фонд "Looking at the Stars" - канадская благотворительная организация из Торонто дарит классическую музыку в исполнении первых в своем классе исполнителей тем, кто в этом больше всего нуждается, но меньше всего ожидает.

26 апреля Фонд "Looking at the Stars" подарил Украине первый концерт классической музыки – в память о погибших в разрушенном городе Ирпень – а 13 декабря они снова поклонились павшим и вдохновили живых в городе Изюм.

“От имени совета директоров второй раз вручен символический подарок классической музыки – любви, уважения и восхищения – стойкому и героическому украинскому народу, который без устали и самоотверженно борется со злой русской агрессией. Я уверен, что классическая музыка – наше единственное оружие – может быть такой же мощной, как HIMARS. Это еще больше возродит стойких украинцев и уничтожит психику и мораль агрессора. - отмечает Дмитрий Канович, основатель и генеральный директор Фонда "Looking at the Stars". - Мы благодарны Украине за каждый день и минуту нашего мирного существования, со смирением и гордостью имеем возможность сказать «спасибо» от всего сердца. Слава Украине и украинскому народу!”

"Музыка не может нивелировать разрушения, но она заживляет раны. Этой акцией мы привлекаем внимание к культурным потерям, которые несет мировое культурное наследие в результате российской агрессии в Украине. Мы демонстрируем, насколько сокрушительная война ведется против украинского народа и нашей культуры. В глобальном контексте - пользуемся вниманием мира, чтобы сегодня выйти из тени русской культуры", – говорит Ярина Ясиневич, соорганизатор акции, руководитель "Демфорума".

Дариус Мажинтас каждый раз поражен стойкостью украинцев и их способностью сохранять человечность и творить добро даже в самые темные времена. Примером такой стойкости является волонтерское движение Изюма.

Сергей Штанько, который всю оккупацию оставался в родном городе и помог с организацию перформанса, отмечает с надеждой на восстановление: "Важна и ежедневная помощь горожанам, и привлечение внимания к культурному наследию Изюма".

Выступление организовано и профинансировано усилиями канадского Фонда "Looking at the Stars" при содействии в Украине ОО "Всеукраинский демократический форум", волонтерской инициативы "Народ-войско" и Изюмской громады.

Фотографии Евгений Котенко, Looking at the Stars Foundation

Культура
Харковщина
Изюм
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