Канадский городок Пиктон собрал более $70 тыс. на восстановление школы в Киевской области
Общество небольшого городка Пиктон на юге Канады собрало более 102 тыс. канадских долларов на восстановление разрушенной российскими захватчиками школы на Киевщине
Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.
Средства для помощи Украине собрали в канадском городке Пиктон в 160 км от Торонто, в котором проживает 4700 человек. Речь идет о сумме 102 000 канадских долларов или почти 2,8 млн. грн. Эти деньги община городка пожертвует в частности на восстановление украинской школы и закупку медицинских средств
По словам Кузнецов, это уже вторая крупная фандрейзинговая кампания в городке.
"Вчера во время Украинского вечера обратилась к обществу Пиктона и поблагодарила за их поддержку и фандрейзинг на восстановление школы в Киевской области", - добавила посол.
- 28 октября премьер-министр Канады объявил о начале выпуска канадских государственных "Облигаций суверенитета Украины", направленных на поддержку финансирования помощи Украине в войне с Россией. Срок облигаций будет составлять пять лет, а поступления от них правительство Канады будет направлять на помощь Украине через специальный администрируемый Международным валютным фондом счет. Средства оттуда идут на такие нужды, как выплата пенсий и закупка топлива в преддверии зимы.
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