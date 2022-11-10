Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

Средства для помощи Украине собрали в канадском городке Пиктон в 160 км от Торонто, в котором проживает 4700 человек. Речь идет о сумме 102 000 канадских долларов или почти 2,8 млн. грн. Эти деньги община городка пожертвует в частности на восстановление украинской школы и закупку медицинских средств

По словам Кузнецов, это уже вторая крупная фандрейзинговая кампания в городке.

"Вчера во время Украинского вечера обратилась к обществу Пиктона и поблагодарила за их поддержку и фандрейзинг на восстановление школы в Киевской области", - добавила посол.

28 октября премьер-министр Канады объявил о начале выпуска канадских государственных "Облигаций суверенитета Украины", направленных на поддержку финансирования помощи Украине в войне с Россией. Срок облигаций будет составлять пять лет, а поступления от них правительство Канады будет направлять на помощь Украине через специальный администрируемый Международным валютным фондом счет. Средства оттуда идут на такие нужды, как выплата пенсий и закупка топлива в преддверии зимы.

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