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Канадские законодатели призвали объяснить решение о возвращении турбины Nord Stream

17 июля, 2022 воскресенье
23:41
Мир

Комитет парламента Канады по иностранным делам заслушает министров и дипломатов, чтобы понять, почему правительство решило вернуть Германии турбины, которые будут использовать в "Северном потоке"

Об этом пишет Politico.

"Двух федеральных министров и троих послов попросят выступить перед комитетом по иностранным делам Палаты общин, чтобы обсудить противоречивое решение канадского правительства вернуть шесть турбин "Северного потока-1", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что комитет обратился к министру иностранных дел Мелани Жоли и министру природных ресурсов Джонатану Уилкинсону, чтобы выяснить, почему правительство решило отменить санкции против России и вернуть части трубопровода в Германию, где они будут использованы для поставки газа из России.

Комитет также хочет услышать посла Украины Юлию Ковалев, посла Германии Сабине Шпарвассер и посла ЕС Мелиты Габрич, а также Конгресс украинцев Канады.

"Решение правительства приостановить собственные санкции является оплеухой для украинского народа в его темнейший час. Важно, чтобы мы были тверды в своей решимости. Если нет, то Россия просто продолжит усиливать свое давление", - сказал член комитета от оппозиционной Консервативной партии Гарнет Дженуис.

Politico пишет, что это решение уже обжаловано Всемирным конгрессом украинцев, требующим судебного пересмотра в Федеральном суде. Министров попросят явиться до 22 июля, учитывая их расписание.

  • 10 июля мы писали, что Канада отремонтировала турбину для "Северного потока" и передала ее ФРГ, сделав таким образом санкционное исключение для "Газпрома".
  • 11 июля МИД Украины вызвал представителя официальной Оттавы в связи с передачей Канадой Германии турбины для российско-германского газопровода "Северный поток".
  • 13 июля премьер-министр Канады сказал , что решение о предоставлении исключения из санкций и возвращении российского трубопровода Германии является "очень сложным".
  • 17 июля Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил Джастину Трюдо за поддержку Украины, однако упрекнул премьера Канады за решение по турбине для "Северного потока".

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