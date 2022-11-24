Канадские военные начали учить украинских саперов в Польше
В Польше специализированный учебный курс начали проходить украинские саперы, а учат их канадские военные
Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в твиттере сегодня, 24 ноября.
"Сегодня около 40 военнослужащих Вооруженных сил Канады приступили к преподаванию первого канадского курса для украинских саперов в Польше. Обучение сосредоточено на выявлении, идентификации и обезвреживании взрывоопасных предметов и их использовании во время взрывных работ. Эти навыки будут спасать жизнь и помогать украинцам защищать свою страну", говорится в сообщении.
- Напомним, Канада выпустила государственные "Облигации суверенитета Украины", направленные на поддержку финансирования помощи Украине
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное