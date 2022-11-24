Канадские военные начали учить украинских саперов в Польше

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в твиттере сегодня, 24 ноября.

"Сегодня около 40 военнослужащих Вооруженных сил Канады приступили к преподаванию первого канадского курса для украинских саперов в Польше. Обучение сосредоточено на выявлении, идентификации и обезвреживании взрывоопасных предметов и их использовании во время взрывных работ. Эти навыки будут спасать жизнь и помогать украинцам защищать свою страну", говорится в сообщении.

Напомним, Канада выпустила государственные "Облигации суверенитета Украины", направленные на поддержку финансирования помощи Украине