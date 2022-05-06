Канадские авиакомпании готовы организовать чартерные рейсы для беженцев из Украины, как только решат логистические проблемы, - министр транспорта
Министр транспорта Канады Омар Альгабра сказал, что канадские авиакомпании готовы помочь доставить украинских беженцев в Канаду, как только преодолеют некоторые логистические препятствия
Об этом пишет Global News.
По данным издания, правительство Канады создало иммиграционные программы, чтобы помочь украинцам, желающим приехать в Канаду временно или навсегда.
В прошлом месяце Альгабра заявил, что у Оттавы есть соглашения с авиакомпаниями по организации чартерных рейсов в Канаду. 5 мая он сказал, что объединить рейсы труднее, чем они планировали. Многие беженцы уже не в том месте, где подавали заявление на получение канадской визы. Это усложняет организацию авиаперевозок.
- 10 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что правительство Канады организует эвакуационные рейсы для украинских беженцев, желающих уехать из Европы, а также обеспечит им проживание на две недели.
- 9 апреля правительство разрешило части беженцев из Украины не предоставлять биометрические данные при въезде в Канаду.
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