Канадские авиакомпании готовы организовать чартерные рейсы для беженцев из Украины, как только решат логистические проблемы, - министр транспорта

Об этом пишет Global News.



По данным издания, правительство Канады создало иммиграционные программы, чтобы помочь украинцам, желающим приехать в Канаду временно или навсегда.



В прошлом месяце Альгабра заявил, что у Оттавы есть соглашения с авиакомпаниями по организации чартерных рейсов в Канаду. 5 мая он сказал, что объединить рейсы труднее, чем они планировали. Многие беженцы уже не в том месте, где подавали заявление на получение канадской визы. Это усложняет организацию авиаперевозок.

10 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что правительство Канады организует эвакуационные рейсы для украинских беженцев, желающих уехать из Европы, а также обеспечит им проживание на две недели.

9 апреля правительство разрешило части беженцев из Украины не предоставлять биометрические данные при въезде в Канаду.



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