Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold лишается активов в России

Об этом говорится в заявлении компании.

Kinross Gold разрабатывает переходный план по продаже своих российских активов. Kinross получила ряд предложений ведущих эксклюзивные переговоры с горнодобывающей компанией о продаже 100% своих активов в стране. Как отмечается в сообщении, любое такое отчуждение или изменение контроля требует одобрения правительства России.

"Текущая деятельность Kinross на территории будет финансироваться за счет уже имеющихся в стране ресурсов, без дополнительных инвестиций со стороны материнской компании", – говорится в сообщении.

Отметим, Kinross – крупная канадская золотодобывающая компания с рудниками и проектами в США, Бразилии, России, Мавритании, Чили, Гане и Канаде.

Напомним, США планируют ввести новые санкции против секторов российской экономики, имеющих решающее значение для поддержания ее вторжения в Украину.