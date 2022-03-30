Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold лишается активов в России
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold на фоне санкций, введенных западными странами против России, ведет переговоры о продаже всех своих активов в РФ
Об этом говорится в заявлении компании.
Kinross Gold разрабатывает переходный план по продаже своих российских активов. Kinross получила ряд предложений ведущих эксклюзивные переговоры с горнодобывающей компанией о продаже 100% своих активов в стране. Как отмечается в сообщении, любое такое отчуждение или изменение контроля требует одобрения правительства России.
"Текущая деятельность Kinross на территории будет финансироваться за счет уже имеющихся в стране ресурсов, без дополнительных инвестиций со стороны материнской компании", – говорится в сообщении.
Отметим, Kinross – крупная канадская золотодобывающая компания с рудниками и проектами в США, Бразилии, России, Мавритании, Чили, Гане и Канаде.
- Напомним, США планируют ввести новые санкции против секторов российской экономики, имеющих решающее значение для поддержания ее вторжения в Украину.
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