Канадская оппозиция требует от Трюдо передать Украине летальное оружие
Парламентская оппозиция в Канаде требует от правительства предоставить Украине оборонное оружие
Об этом сказал депутат от Консервативной партии Канады Майкл Чонг, передает Укринформ .
“Правительства США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и других стран уже предоставили Украине оборонное оружие, а премьер-министр Трюдо – нет. Поэтому канадские консерваторы снова призывают премьер-министра Трюдо немедленно предоставить Украине летальное оборонительное оружие, в частности, которое должно было поступить курдским силам обороны”, - сказал Чонг.
Он добавил, что премьер-министру Джастину Трюдо следует принять соответствующие решения.
“С увеличением количества признаков потенциального российского вторжения в Украину, пора премьер-министру Трюдо прекратить колебаться. Украина прямо говорит правительству Трюдо, чего требует самообороны: летального оборонного оружия”, - подчеркнул политик.
- Напомним, что правительство Нидерландов готово предоставить Украине оборонное оружие.
- Кроме того, США предоставят Украине летальное оружие в случае нового вторжения РФ.
- Чехия передаст Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов на фоне угрозы вторжения России.
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