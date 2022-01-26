Канадская оппозиция требует от Трюдо передать Украине летальное оружие

Об этом сказал депутат от Консервативной партии Канады Майкл Чонг, передает Укринформ .

“Правительства США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и других стран уже предоставили Украине оборонное оружие, а премьер-министр Трюдо – нет. Поэтому канадские консерваторы снова призывают премьер-министра Трюдо немедленно предоставить Украине летальное оборонительное оружие, в частности, которое должно было поступить курдским силам обороны”, - сказал Чонг.



Он добавил, что премьер-министру Джастину Трюдо следует принять соответствующие решения.

“С увеличением количества признаков потенциального российского вторжения в Украину, пора премьер-министру Трюдо прекратить колебаться. Украина прямо говорит правительству Трюдо, чего требует самообороны: летального оборонного оружия”, - подчеркнул политик.

Напомним, что правительство Нидерландов готово предоставить Украине оборонное оружие.

Кроме того, США предоставят Украине летальное оружие в случае нового вторжения РФ.

Чехия передаст Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов на фоне угрозы вторжения России.