Канадская группа Simple Plan записала песню в поддержку Украины
Рок-группа Simple Plan создала песню и клип Wake Me Up для поддержки и сбора средств украинцам во время полномасштабного вторжения РФ
Об этом музыканты написали в твиттере.
"Официальное музыкальное видео на Wake Me Up (When This Nightmare's Over) уже вышло! Когда мы увидели первые кадры с войны в Украине, то почувствовали, что сердце разбито и бессильно. Влияние на маленьких детей и семьи было особенно разрушительным и вызвало у нас желание чем-то помочь", - сообщила группа.
Идея создать клип появилась после разговора с другом исполнителей и украинским режиссером Йенсеном Ноэном. По словам исполнителей, они почувствовали, как важными и личными для него были события в Украине, и так возникла концепция видео.
"Было очень особенным увидеть, как вся эта талантливая украинская команда объединилась для этого дела и создала такое трогательное, эмоциональное музыкальное видео. Мы верим в силу музыки и надеемся, что это видео может оказать положительное влияние и собрать как можно больше денег для народа Украины ", – отметили в Simple Plan.
В клипе речь идет об украинской семье, вынужденной стать в защиту страны.
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