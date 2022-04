Канадская группа Simple Plan записала песню в поддержку Украины

Об этом музыканты написали в твиттере.



"Официальное музыкальное видео на Wake Me Up (When This Nightmare's Over) уже вышло! Когда мы увидели первые кадры с войны в Украине, то почувствовали, что сердце разбито и бессильно. Влияние на маленьких детей и семьи было особенно разрушительным и вызвало у нас желание чем-то помочь", - сообщила группа.



Идея создать клип появилась после разговора с другом исполнителей и украинским режиссером Йенсеном Ноэном. По словам исполнителей, они почувствовали, как важными и личными для него были события в Украине, и так возникла концепция видео.



"Было очень особенным увидеть, как вся эта талантливая украинская команда объединилась для этого дела и создала такое трогательное, эмоциональное музыкальное видео. Мы верим в силу музыки и надеемся, что это видео может оказать положительное влияние и собрать как можно больше денег для народа Украины ", – отметили в Simple Plan.



В клипе речь идет об украинской семье, вынужденной стать в защиту страны.





