Канадка в 16 лет побила мировой рекорд, принадлежавший украинке Клочковой
Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м комплексом, который семь лет удерживала украинка Яна Клочкова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
1 апреля на соревнованиях в Канаде Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием, которую она преодолела в 4 мин 25,87 сек.
16-летняя канадка превзошла достижение венгерки Катинки Хоссу – 4.26,36.
28 марта Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем – 3.56,08.
Мировой рекорд на 400 м комплексом с 2000-го по 2007 год принадлежал Яне Клочковой. Его украинка установила на Олимпиаде в Сиднее – 4.33,59.
Клочкова - четырехкратная олимпийская чемпионка на 200 м и 400 м комплексом.
- 17 августа 2022 Михаил Романчук выиграл золото чемпионата Европы по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем и установил новый рекорд Украины.
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