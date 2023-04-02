Об этом сообщает Еспресо.TV.

1 апреля на соревнованиях в Канаде Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием, которую она преодолела в 4 мин 25,87 сек.

16-летняя канадка превзошла достижение венгерки Катинки Хоссу – 4.26,36.

28 марта Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем – 3.56,08.

Мировой рекорд на 400 м комплексом с 2000-го по 2007 год принадлежал Яне Клочковой. Его украинка установила на Олимпиаде в Сиднее – 4.33,59.

Клочкова - четырехкратная олимпийская чемпионка на 200 м и 400 м комплексом.