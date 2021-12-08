Канада заявила об обеспокоенности по поводу маневров российских военных вблизи границы Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность по поводу маневров российских войск вблизи границы с Украиной
Об этом передает Укринформ .
“Я на прошлой неделе общался с президентом Украины (Владимиром Зеленским – ред.), чтобы заверить его, что Канада, как и в предыдущие годы, поддерживает Украину. Мы – друзья. Мы очень озабочены российскими военными маневрами на границах”, - подчеркнул он.
"Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО, европейскими и американскими партнерами, чтобы послать России сигнал о неприемлемости начала кампании против Украины", - сообщил он.
"Они там не для того, чтобы воевать", - добавил премьер Канады.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о перебрасывании Россией войск и техники в границы Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
- Позже немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которая будет разворачиваться в три фазы.
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