Канада заявила об обеспокоенности по поводу маневров российских военных вблизи границы Украины

Об этом передает Укринформ .

“Я на прошлой неделе общался с президентом Украины (Владимиром Зеленским – ред.), чтобы заверить его, что Канада, как и в предыдущие годы, поддерживает Украину. Мы – друзья. Мы очень озабочены российскими военными маневрами на границах”, - подчеркнул он.

Трюдо отметил, что Канада вместе с международными партнерами оказывает давление на РФ, чтобы заставить ее изменить свое агрессивное поведение. "Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО, европейскими и американскими партнерами, чтобы послать России сигнал о неприемлемости начала кампании против Украины", - сообщил он. По его словам, дислоцированные в Украине канадские военные "находятся там с целью проведения тренировок". "Они там не для того, чтобы воевать", - добавил премьер Канады. Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск в границу с Украиной.

Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о перебрасывании Россией войск и техники в границы Украины.

20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.

4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.

Позже немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которая будет разворачиваться в три фазы.

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