Канада запретила тестирование косметики на животных
В Канаде приняли решение о запрете тестирования косметики на животных - она стала 44 страной в мире, принявшей соответствующий закон
Об этом пишет CNN .
Поправки к Закону о пищевых продуктах и лекарствах включают запрет на тестирование и продажу косметики, которую тестировали на животных.
Несмотря на это, испытания косметики на животных "редко проводятся в Канаде".
По данным Humane Society International, всего 44 страны и 10 штатов США приняли законы, запрещающие тестирование косметики на животных.
"Защита животных сейчас и в будущем - это то, к чему призывают многие канадцы. Мы гордимся тем, что продвигаемся вперед с соответствующими мероприятиями и можем заверить граждан, что продукты, которые они покупают, не тестировали на животных. Мы будем продолжать работать с экспертами и международными партнерами, чтобы исследовать безопасные альтернативы без жестокости, чтобы животные больше не страдали и не погибали из-за косметических тестов", - рассказал министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло.
Согласно данным Humane Society International Animal Free Safety Assessment Collaboration, косметическое тестирование всегда включало тесты на токсичность, во время которых животным наносили определенные химикаты на кожу и в глаза.
Также отмечается, что эксперименты на животных менее эффективны по сравнению с новыми формами тестирования, такими как компьютерное моделирование или тесты с использованием человеческих клеток.
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