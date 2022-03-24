Канада запретила своим солдатам присоединяться к Интернациональному легиону для защиты Украины

Об этом заявил вице-начальник штаба обороны генерал-лейтенант Фрэнсис Аллен, сообщает The Guardian.



По его словам, высшее руководство Канады издало приказ, запрещающий военнослужащим и резервистам ехать в новосозданный Иностранный легион Украины.



Правило также распространяется на солдат, находящихся в отпуске.



Отмечается, что запрет возник из-за беспокойства, что пленные войска могут быть использованы в качестве инструмента пропаганды РФ.



На призыв президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к Интернациональному легиону ответили тысячи иностранцев, в том числе многие канадцы, получившие собственный батальон – Канадскую украинскую бригаду. Пока одни ветераны использовали свои навыки для гуманитарной работы, другие взялись за оружие.



По словам Аллена, единственные канадские солдаты, которым позволено въезжать в Украину, – это те, кто имеет официальное разрешение от начальника штаба обороны Уэйна Эйра. Канада ранее отправила в Украину 250 военных инструкторов, но эти войска были переведены в Польшу перед вторжением в Россию.



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