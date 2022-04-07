Канада запретила своим компаниям предоставлять страхование российских и белорусских самолетов
Канада выдала запрет своим компаниям страховать российские и белорусские самолеты из-за действий РФ в Украине
Об этом объявило Министерство транспорта Канады, пишет Укринформ.
“Российское вторжение в Украину продолжается, поэтому правительство Канады объявляет о новых мерах. В них входят новые законодательные решения, запрещающие физическим и юридическим лицам в Канаде предоставлять услуги по страхованию, перестрахованию и андеррайтингу российским и белорусским авиационным и аэрокосмическим продуктам”, - говорится в сообщении.
Канада демонстрирует последовательный подход западных стран в ответ на российскую войну, развязанную в Украине, отметили в канадском министерстве.
Требование страхования относится ко всем коммерческим самолетам. Если у самолета нет страхования, он не может использовать ни одно национальное авиапространство.
- Ранее Канада анонсировала новые санкции против еще 9 россиян и 9 белорусов, близких соратников лидеров российского и белорусского режимов.
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