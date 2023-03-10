Канада запретила импорт российских алюминия и стали
Канада в пятницу, 10 марта, объявила о запрете импорта российской стали и алюминия в рамках режима санкций за полномасштабное вторжение России в Украину
Об этом сообщили на сайте правительства Канады.
Теперь в Канаду запрещен импорт всех российских алюминиевых изделий: необработанный алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода из алюминия. Также под запрет попадает вся первичная русская сталелитейная продукция, включая чугун и нелегированную (углеродную) сталь, полуфабрикаты и готовые изделия.
Как отметили в правительстве Канады, запрет имеет целью еще больше лишить России возможности получить доходы для финансирования войны против Украины.
Украина может и должна выиграть эту войну. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы прекратить или ограничить доходы, которые используются для финансирования незаконного и варварского вторжения Путина в Украину. Канада и наши партнеры уже ввели санкции против российского Центрального банка и ограничили цены на российскую нефть и газ. И теперь мы гарантируем, что Путин не сможет заплатить за свою войну, продавая алюминий и сталь в Канаде, в координации с действиями, предпринятыми сегодня Соединенными Штатами", – сказала Христя Фриланд, вице-премьер-министр и министр финансов Канады.
- Во время встречи в Канаде 7 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр страны Джастин Трюдо заверили Киев в непоколебимой поддержке.
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