Канада заморозила российские активы на $320 млн

Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, контролирующей соблюдение санкций, сообщает Укринформ.

"С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн долларов, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России", - заявили правоохранители.

В ведомстве подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.

В прошлый раз данные о канадских санкциях против РФ были обнародованы в июне. С того времени общая стоимость замороженного имущества и средств выросла всего на 1 млн долл., хотя перечень подсанкционных лиц был существенно расширен.

Отметим, недавно стало известно, что 90 канадских военных отправились в Великобританию, чтобы учить украинских солдат.

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