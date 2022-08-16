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Канада заморозила российские активы на $320 млн

16 августа, 2022 вторник
05:59
Экономика Канада

В рамках экономических санкций против РФ за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокированы российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около $320 млн)

Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, контролирующей соблюдение санкций, сообщает Укринформ.

"С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн долларов, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России", - заявили правоохранители.

В ведомстве подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.

В прошлый раз данные о канадских санкциях против РФ были обнародованы в июне. С того времени общая стоимость замороженного имущества и средств выросла всего на 1 млн долл., хотя перечень подсанкционных лиц был существенно расширен.

  • Отметим, недавно стало известно, что 90 канадских военных отправились в Великобританию, чтобы учить украинских солдат.

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Канада
санкции против России
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