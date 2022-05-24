Канада закупила 20 тыс. снарядов для натовских гаубиц, ранее предоставленных Украине

Об этом сообщает The guardian со ссылкой на министра обороны страны Аниту Ананд.

Боеприпасы были приобретены у США примерно за 98 миллионов канадских долларов (около $60 млн) и вскоре будут доставлены в Украину в качестве пожертвований.

Их можно использовать для артиллерийских орудий, включая гаубицы M777, которые уже ранее для Украины прислала Канада.

Ананд сказала, что отправка военной помощи является "критической в нынешней борьбе Украины за защиту своей восточной территории", и что "уже ведется работа, чтобы как можно скорее доставить эту помощь Украине".

Отметим, что накануне Канада организовала чартер для более чем 300 украинских беженцев. В планах еще два похожих рейса.

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