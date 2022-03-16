Канада закрыла свое воздушное пространство для Беларуси
Канада закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов из-за поддержки Минском страны-агрессора
Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Алгабра.
"Мы запрещаем белорусским самолетам въезжать в воздушное пространство Канады в ответ на их поддержку непровоцированной агрессии России в Украине", - заявил министр в Twitter.
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