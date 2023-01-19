Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Reuters.

Официальные лица вызвали посла Олега Степанова, чтобы "дать понять, что не согласны с чистой жестокостью недавних нападений России на мирных жителей в Днепре".

"Мы продолжим душить российский режим скоординированными санкциями и продолжим противостоять российской лжи фактами", – заявила Жоли.

Присутствовавший на выступлении министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли поддержал это заявление.

Позже Степанов сказал, что его дискуссии на встрече были сосредоточены на "предсказуемой линии всеобщей западной пропаганды" и что разногласия Москвы с Канадой оставляют мало места для дипломатии.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. В ходе поисково-спасательных работ спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 45 человек, из них 6 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей. Без вести пропавшими считают 17 человек, 12 тел и фрагментов еще не идентифицированы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил российскую атаку на жилую многоэтажку в Днепре 14 января и назвал ее "отвратительной и неприемлемой".

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