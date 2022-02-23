Канада вызвала посла РФ для объяснений признания "Л/ДНР"

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.



"Я поручила своему заместителю министра вызвать посла России, чтобы получить пояснение продолжения агрессии России, нарушения международного права и пренебрежения украинским суверенитетом. Канада поддерживает Украину. В ответ мы введем жесткие санкции", - написала она.

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