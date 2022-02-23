Канада вызвала посла РФ для объяснений признания "Л/ДНР"
Канада вызывает посла РФ для объяснений в связи с признанием Путиным "независимости" ОРДЛО и вхождением туда российских войск
Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"Я поручила своему заместителю министра вызвать посла России, чтобы получить пояснение продолжения агрессии России, нарушения международного права и пренебрежения украинским суверенитетом. Канада поддерживает Украину. В ответ мы введем жесткие санкции", - написала она.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- Канада планирует ввести дополнительные санкции против России в случае дальнейшего вторжения в Украину. Также страна увеличит количество своих военных в Европе и усилит поддержку НАТО в связи с агрессией РФ.
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