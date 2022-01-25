Канада вывозит семьи дипломатов из Украины на фоне угрозы российской агрессии
В Канаде семьи дипломатов призвали покинуть Украину из-за опасений нападения РФ
Об этом сообщает theglobeandmail и сайт правительства Канады.
"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за угроз со стороны России и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - говорится на правительственном портале.
В правительстве Канады призывают своих граждан избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
- Напомним, 16 января Канада призвала своих граждан избегать поездок в Украину из-за длительной российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее.
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