Канада вывозит семьи дипломатов из Украины на фоне угрозы российской агрессии

Об этом сообщает theglobeandmail и сайт правительства Канады.

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за угроз со стороны России и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - говорится на правительственном портале.

Местное издание также сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады приказали семьям дипломатического персонала покинуть Украину из-за опасений нападения со стороны РФ.

В правительстве Канады призывают своих граждан избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.