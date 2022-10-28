Об этом Джастин Трюдо объявил на Конгрессе украинцев Канады в городе Виннипег в пятницу, 28 октября, сообщает "Европейская правда".

Срок облигаций будет составлять пять лет, а поступления от них правительство Канады будет направлять на помощь Украине через специальный администрируемый Международным валютным фондом счет. Средства оттуда идут на такие нужды, как выплата пенсий и закупка топлива в преддверии зимы.

Кроме того, Канада отдельно выделяет 55 миллионов долларов в рамках ранее объявленного финансирования международных гуманитарных организаций для поддержки инициатив по подготовке Украины к зиме – предоставления убежища и распределения предметов первой необходимости, таких как одеяла, одежда, отопительные приборы и топливо.

"Канада остается непоколебимой в своей приверженности поддержке народа Украины в его борьбе против незаконного и варварского вторжения Путина, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для победы. Теперь путем облигаций, предназначенных для Украины, канадцы могут внести свой вклад". в эти критические усилия из-за новой инвестиции, поддержанной на федеральном уровне», – прокомментировала министерская финансов Канады Христя Фриланд.

По официальным данным, в 2022 году Канада уже выделила два миллиарда долларов финансовой помощи Украине. Еще почти 1,5 миллиарда долларов было выделено на военную помощь, а 320 миллионов долларов – на гуманитарную помощь и иммиграционные мероприятия.

Об этом в своем обращении также упомянул президент Украины.

"Хочу поблагодарить сегодня Канаду - наших давних и искренних партнеров. За беспрецедентный поступок по выпуску суверенных облигаций Канады, все средства от размещения которых будут направлены на помощь Украине. Объем - полмиллиарда долларов. И эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, а и в Канаде. и во всем мире. Это чрезвычайно мощный пример для всех наших партнеров. Канада – первая страна, которая предложила такой инструмент поддержки. Спасибо тебе, Джастин, господин Премьер-министр! Спасибо Христи Фриланд, настоящему другу Украины!" – заявил Зеленский.

Напомним, также сегодня, 28 октября, Канада ввела санкции против 35 физических и 6 юридических лиц России с целью усиления давления на режим Путина, развязавшего войну против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb